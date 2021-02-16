Mersin Büyükşehir Belediyesi, 33 hizmet binasına Sıfır Atık Belgesini asıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi için başvuru yaparak, hizmet binalarında Sıfır Atık Sistemini kurdu ve Sıfır Atık Belgesini aldı. Belgelerden ilki geçtiğimiz günlerde Başkan Vahap Seçer’e takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Sistemini kurmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı Sıfır Atık Belgesini 33 hizmet binasına asıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, söz konusu sistemle hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları en iyi şekilde yönetecek.



Atık oluşumu minimize edilecek, doğal kaynak israfı önlenecek

Binalara asılmaya başlanan belgenin ilki geçtiğimiz günlerde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Bülent Halisdemir tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’e takdim edilmişti. Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmet binalarına atık ayrıştırma kutuları yerleştirerek işe başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kurduğu sistem ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini amaçlıyor. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor.



“Sıfır Atık Projesi’ne uygun şekilde sistemimizi kurduk”

Sıfır Atık Projesinin başlama sürecinden bahseden Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sadık Eker, Sıfır Atık Belgesini almanın önemli bir aşama olduğunu belirterek, “Sıfır Atık Yönetmeliği ülkemizde geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi ve 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kamu kurumlarında bu süreç başladı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren hizmet binalarımızda Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun şekilde sistemimizi kurduk. Daha sonra bakanlığın Sıfır Atık Sistemine binalarımızın kayıtlarını yaptırdık. Bakanlığa yaptığımız başvurunun ardından Sıfır Atık Belgelerimizi aldık” dedi.



“Sıfır atık bir hedef”

Doğal kaynakların tükenmesinin önlenmesi ve katı atık sorununun önüne geçilebilmesi için Sıfır Atık Projesinin önemli olduğunu ifade eden Eker, şunları söyledi:

“Herkesin bildiği gibi dünyamızda katı atık kirliliği ile ilgili önemli sorunlar yaşanıyor. Doğal kaynaklarımız gittikçe tükeniyor ve bununla ilgili önemli çabalar gerekiyor. Sıfır atık da bunların başında gelen önemli çabalardan bir tanesi. Öncelikle israfı önlemek, atıkların oluşumunu azaltmak ve doğal kaynakların yok olmasını önlemek amacıyla gerekli titizliği göstermek gerekiyor. Sıfır atık aslında bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda personelimizle birlikte binalarımızda Sıfır Atık Sistemini en iyi şekilde işletmemiz gerekiyor. Biz de personelimize yönelik farkındalığı artırıcı çalışmalar yaparak bu sistemin en iyi şekilde ilerlemesini sağlayacağız.”



“Atık oluşumunu azaltma konusunda daha iyi duruma geleceğiz”

Eker, Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmet binalarına ayrıştırma kutularını yerleştirerek işe başladıklarını belirterek, “Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda üçlü ayrıştırmaya geçtik. Üçlü ayrıştırmayı geri dönüşebilir atıklar, biyobozunur atıklar ve diğer atıklar şeklinde yapıyoruz. Geri dönüşebilir atıklar; kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları, biyobozunur atıklar; yiyecek, meyvesebze atıkları, çaykahve posaları. Diğer atıklar ise karışık belediye atıkları, süprüntü ve temizlik kalıntılarını kapsayan atıklardan oluşuyor. Bundan sonra yapacağımız çalışmayla özellikle atık oluşumunu azaltma ve önleme konusunda daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

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