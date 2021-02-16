Çapa motoru ayaklarını parçaladı

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Mersin’in Mut ilçesinde bahçede çalışan 15 yaşındaki çocuk, çapa motorunun devrilmesi sonucu ayaklarından feci şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Püse (15) isimli çocuk meyve bahçesinde "taktak" diye tabir edilen motor ile çapa yaparken devrilen araçtan düştü. Bu sırada çapa motorunun bıçakları Hüseyin Püse’nin iki ayağını keserek parçaladı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Püse, ilk müdahalesinin ardından Mersin’e sevk edildi.

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