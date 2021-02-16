Çapa motoru aparatına takılan çocuk ağır yaralandı

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Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde çapa motoru aparatına takılan 15 yaşındaki H.P, ağır yaralandı.

Mut'a bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede çapa yapan H.P., kontrolden çıkan motorunun çapa aparatına takıldı. İki ayağından ağır şekilde yaralanan H.P., yakınlarının müdahalesiyle aparattan kurtarıldı. İhbarla gelen 112 Acil Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-02-16 13:25:23



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