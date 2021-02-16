Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

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Doğu Akdeniz Bölgesinin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’in batısında (Anamur, Silifke) rüzgarın yarın sabah saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra ise etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

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