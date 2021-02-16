Silahla vurulan köpeğin durumu iyiye gidiyor



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vurulduktan sonra tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumu iyiye gidiyor.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi´nde vatandaşlar, 13 Şubat akşamı acılar içinde kıvranan bir sokak köpeğiyle karşılaştı. Başından ve bacaklarından yaralandığı belirlenen köpeğe, tampon uygulayarak ilk müdahaleyi yapan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. Gelen Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı´na götürüldü.

KÖPEK REHABİLİTASYONA ALINDI

Çekilen röntgende, köpeğin tabancayla vurulduğu ve kurşunun köpeğin gözünün üzerini sıyırdığı tespit edildi. Köpeğin yüzündeki kurşun yarası, temizlendikten sonra dikiş atıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından yaralı köpek, doğal rehabilitasyon alanına alındı. Yaralı köpek, kısa sürede kendine gelip, yemek yemeye başladı.

'KAHRAMAN' İSMİ VERİLDİ

Ekolojik rehabilite alanında gözetim altında tutulan köpeğe, yaşam savaşını kazandığı için çalışanlar tarafından 'Kahraman' adı verildi.

Köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Onur Terli, "Köpeğimizin durumu şu an gayet iyiye gidiyor. Günlük antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyonlar oluşmasın diye antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Büyük bir şişlik var yara bölgesinde. Bunu gidermek için uygun ilaçları kullanıyoruz. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra şişliği indirmek için sabunlu sıcak su ile her gün masaj yapacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-16 17:22:54



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