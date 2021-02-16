Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) MERSİN´in 4 yaşındaki Esat Çelik'in parmağına sıkışan musluk yüzüğü itfaiye erlerince kesilerek çıkartıldı.

Tarsus Cumhuriyet Mahallesi´nde oturan Çelik ailesinin oğlu Esat Çelik, evdeki musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Anne ve babasına seslenen minik Esat, ağlayarak yardım istedi. Çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğünü çıkartamayan anne-baba, oğullarını Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane personelinin durumu bildirmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Esat'ın parmağındaki musluk yüzüğü itfaiye erlerince dikkatlice kesilerek çıkartıldı. Çocuğu yüzükten kurtaran itfaiye erleri, aile ve hastane personelince alkışlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-16 23:11:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.