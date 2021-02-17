Mersin Büyükşehir Meclise Davultepe’de sanayi sitesi kurulması tartışmaları damga vurdu Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, sanayi sitesi için uygun alan belirlerken tarımın ve küçük aile işletmelerinin düşünülmesi gerektiğini söyledi Başkan Seçer: “Sanayi yerleri ayıralım derken tarımı yok etmeyelim”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde kurulması planlanan küçük sanayi sitesi tartışmaları öne çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanayi sitesi için uygun alan belirlerken tarımın ve küçük aile işletmelerinin düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mutlaka birinci prensip, bu alanları oluştururken mevcut tarım alanlarını korumak. Mutlaka sanayi yerleri ayıralım ama tarımı yok etmeyelim” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısının ikinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mecliste yine Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde inşa edilmek istenen küçük sanayi sitesi başlıca gündem konusu oldu. Davultepe’deki arazi sahipleri meclis toplantısı öncesinde Başkan Seçer’i zeytin ve narenciye dalları ile karşılayarak, verdiği destekten ötürü teşekkür etti.



“Terör nereden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun bir insanlık suçudur ve terörü lanetliyorum”

Başkan Seçer, meclis toplantısı öncesinde Gara’da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan Bozyazılı polis memuru Sedat Yabalak’a Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Terörü lanetleyen Başkan Seçer, “Terör nereden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun bir insanlık suçudur ve terörü lanetliyorum. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bu kadim topraklar üzerinde bu acılar sona ersin” diye konuştu.



“Meclis’in alacağı karara saygı gösteririz”

Gündem maddelerine geçilmeden önce geçen toplantıda da görüşülen Davultepe Mahallesinde inşa edilmek istenen küçük sanayi sitesi yeniden gündeme geldi. Söz alan Meclis Üyesi ve Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Önel, “Tüm meclis üyelerine, tüm bürokratlara, tüm basına bir şey söylemek istiyorum; siz de araştırın, siz de bakın, biz bulamadık ama bizim gözden kaçırdığımız, bulabileceğimiz yer varsa orada yapalım. Bizim illa oraya diye bir iddiamız yok ama bulamadığımızdan çaresiz kaldığımız için burası uygun bulundu” ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Mecliste de arkadaşlar ne diyorsa onu kabul etmişimdir ve o nedenle kararımız oybirliği ile çıkar. Ben meclis kararı, grup kararı gibi disiplinlere uyan birisiyim. Her zaman meclisin alacağı karara saygı gösteririz” dedi.

Meclis Üyesi Erhan Çontar ise söz konusu kooperatif üyeliğinden istifa ettiğini ve aldığı maaşı iade ettiğini söyledi.



“Bizim küçük sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Bunu ayrı tartışmak lazım”

Meclis üyelerinin ardından konuyla ilgili görüşlerini aktaran Başkan Seçer, üzerinde görüşülmesi gereken noktanın küçük sanayi sitesi yapılacak alanın belirlenmesi olduğunu söyledi. Seçer, “Sonuç itibari ile bizim küçük sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Bunu ayrı tartışmak lazım. Yer seçimi konusunu, imar düzenlemesini ayrı tartışmak lazım. Küçük Sanayi ihtiyacı var mı? Var. Orada meslek edindirme merkezleri kurmak, entegre bir yapı oluşturmak, alt yapılı, üst yapılı muazzam küçük sanayi siteleri kurmak Mersin’de elzem mi, ihtiyaç mı? İhtiyaç. Hiç kimsenin lafı yok. Kooperatifler marifetiyle bunu yapmak gerekiyor mu? O da doğal. OSB’ler, küçük sanayi bir diğeri mütevelli oluşturuyor, bir diğeri kooperatif marifetiyle bunlar yasalar çerçevesinde işliyor. Birbirine karıştırmamamız lazım. Bizim burada ilgileneceğimiz kooperatifin yapısı değil. Sayın Önel Kooperatif Başkanı, doğaldır, bu işte öncülük edebilir, bir yönetim oluşturabilir, çalışmalar yapabilir. Bünyamin Bey yapmazsa Ahmet Bey yapacak, birileri bu işi yapacak. O denetim kurumu, biz değiliz, yasalar çerçevesinde onlar yapacak. Bizim işimiz yer seçimi doğru mu değil mi, bunu tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Seçer, Akdeniz İlçesi 1/5000’lik Nazım İmar Planı ikinci etap çalışmalarında bakanlık görüşünün geldiğini söyleyerek, “Burada 3 bin 170 hektar alan için 2019 yılında değerlendirilmiş ancak daha sonra ilk etapta 217 hektar çıkartılmış. Şimdi yeni gelen çalışma sonucunda da bin 940 hektara düşmüş. Burada lojistik, sanayi, depolama alanları; tabi ki alt planlar yapılacak, 1/1000’lik çalışılacak ve buralarda da bazı alanlar çıkacak bize” diye konuştu.



“Küçük sanayi siteleri gibi oluşumların olabileceği imarlı alanlara ihtiyacımız var”

Geçen toplantıda Toroslar ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi için uygun alan olduğunu ve görüşülmesi gerektiği önerisini yeniden hatırlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Bu önemli, bunu yineliyorum; Toroslar’da Şehir Hastanesinin kuzeyinde, otogarın doğusunda kalan 200 hektarlık alanda mutlaka bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Ben bunu başta ilçe belediyesinden bekliyorum. Büyükşehir teklifi olarak da getirebiliriz. Orası konut alanı olarak işaretlenmiş. Bizim şu anda Mersin’de ivedi olarak küçük sanayi siteleri gibi oluşumların olabileceği imarlı alanlara ihtiyacımız var. Konut ihtiyacımız o kadar elzem değil. O bölgeler de son derece uygun. Yine Akdeniz ikinci etap 1/5000’lik planda yapılan son düzenlemelerden sonra buralarda da bazı alanlar çıkabilir ama çok hızlı hareket etmek istiyorsak Toroslar’daki bu bölgeyi değerlendirmek zorundayız. Yoksa bir üçbeş yıl daha kaybederiz. Küçük sanayi talebi her meslek grubunun devam ediyor.”



“Komisyonda yer alan arkadaşların da bir özeleştiri vermesini isterdik”

Bazı meclis üyeleri, Mezitli’de yapılması planlanan sanayi sitesi projesini güzel bulduklarını, ancak sanayi sitesi için başka bir yerin araştırılması gerektiğini önerdi. Meclis Üyesi Bedriye Kuş ise sanayi sitesi için planlanan bölgedeki arazi sahiplerinin meclis girişinde kendilerine zeytin dalları, narenciye fideleri ve güller hediye ettiklerini belirterek, “Oraya yaşlı ve hasta anneler de gelmişlerdi. Kendi ekmeklerini savunmak için gelmişlerdi. Elbette burada verilen yanlış bir kararı düzeltme adına gelmişlerdi. Siz geçen mecliste bir özeleştiri verdiniz, özeleştiri vermek büyük bir erdemdir. Burada bu gündemi onaylayan, buna karar veren, yine o komisyonda yer alan arkadaşların da bu anlamda o halka bir özeleştiri vermesini isterdik” dedi.



“Sanayi yerleri ayıralım derken tarımı yok etmeyelim”

Başkan Seçer de yapılan değerlendirmelere yanıt vererek, “Mutlaka birinci prensip, bu alanları oluştururken mevcut tarım alanlarını korumak. Burada ayrıldığımız herhangi bir nokta yok. Mutlaka sanayi yerleri ayıralım ama sanayi yerleri ayıralım derken de tarımı yok etmeyelim. Özellikle küçük aile işletmelerinin yani rızkını, ekmeğini tarımsal üretimden çıkartan ailelerin mağduriyetine sebebiyet veren işler yapmayalım” diye konuştu.



Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği ile Mersin’de yaşayan misafirlere psikososyal, hukuk, tercümanlık, eğitim ve temel haklara erişim desteğinin sunulacağı Sosyal Uyum Merkezi kuruyor. Bu merkezle ilgili protokolü imzalama yetkisi Başkan Seçer’e oy birliği ile verildi. Akdeniz ilçesinde yer alan Sosyal Uyum Merkezinde, Mersin’e göç eden yabancı uyruklu vatandaşlara birçok konuda destek olunacağını ifade eden Seçer, “Uluslararası Göç Örgütü ile bir işbirliği içerisinde açmayı planladığımız Sosyal Uyum Merkezi ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Yapacağımız çalışmalar ile ilgili bilgiler Mersin Valiliğine de bildirilecek. Buna Mersin’de uyum faaliyetleri yürüten tüm paydaşlar da dahil edilecek. Binamızın içinde şu anda tefrişatı yapılıyor. Bunun önemli bir maliyetini Göç Örgütü karşılayacak” dedi.

Mersin’de kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere 400 bin misafirin yaşadığını kaydeden Seçer, “En geç nisan ayı içerisinde Sosyal Uyum Merkezi faaliyete girecek” diye konuştu.

Ayrıca, Mersin’de konargöçer kültüre sahip çıkılması, kültürel ve doğal güzelliklerin yerel ve ulusal mecralarda tanıtılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi arasında işbirliği amacıyla imzalanacak olan protokol de oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi ile İspanya’nın Las Palmas de Gran Canaria şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili gündem maddesi de oy birliği ile kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

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