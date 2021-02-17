Mersin´de DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

MERSİN, (DHA)MERSİN´de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye´nin Rakka bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye´ye giriş yaptığı belirlenen şüphelinin Mersin´e geldiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada bir cep telefonu ve hafıza kartları ele geçirildi.
Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-02-17 10:30:52
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