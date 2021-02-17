Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in hatıralarını yaşatıyor 90 yaşındaki emekli öğretmen Meral Akıncı Er, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin sözlü tarih çalışması kapsamında Mersin’in eski kent yaşamına tanıklık ettiği hatıraları anlattı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan tarihi hafızaları dinliyor, Mersin’in eski hatıralarını onların dilinden geleceğe taşıyor. 90 yaşındaki emekli öğretmen Meral Akıncı Er, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin sözlü tarih çalışması kapsamında Mersin’in eski kent yaşamına tanıklık ettiği hatıraları anlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kente değer katanların dinlendiği sözlü tarih çalışmaları başladı. Bu kapsamda, Mersin’de yaşayan ve Kuvayı Milliye komutanlarından Hasan Akıncı’nın kızı olan Meral Akıncı Er’e misafir olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mersin’in eski kent yaşamına dair hatıraları kayda aldı. 28 sene öğretmenlik yapan 90 yaşındaki Akıncı Er, bu kez de Mersin’in sokaklarında, bayramlarında, hüznünde ve coşkusunda tanıklık ettiği hatıraları paylaştı.



“Türkiye’nin en güzel tiyatro eserleri Mersin’de oynanırdı”

Emekli öğretmen Meral Akıncı Er, uzun süre Tarsus’ta öğretmenlik yaptıktan sonra Mersin’e geldiğini belirterek, “Mersin’i çok seviyorum. Her yerden daha iyi, daha güzel olmasını istiyorum. Benim istediğim, insanların biraz kadirşinas olmasıdır. Yaşlılara, görmüş geçirmiş olan kişilere, onların bilgilerine biraz daha önem verilmesini isterim. Onların deneyimlerinden, bilgilerinden istifade edilerek genç bilgilerle birleşerek daha güzel şeylerin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

Hatıraları anlatırken “Mersin çok güzeldi” betimlemesinde bulunan ve eski Mersin’i anlatan Akıncı Er, şunları söyledi:

“Akkahve vardı ve orada çok güzel bir parkımız vardı. Türkiye’nin en güzel tiyatro eserleri Mersin’de oynanırdı. Mersin halkı çok bilgili insanlardı. Gelen sanatkara gerekli değeri verirlerdi. Sokakta saat kaç olursa olsun rahatlıkla yürüyebilirdi genç kızlar. Hanımlar, yabancı hanımlar bisikletleri ile alışveriş yaparlardı. Hatta biz bisikletle gidişgeliş yapardık. Denize 84 Evlerden girerdik. Önümüzdeki o binalar, o yollar yoktu plaj vardı. Orada çocuklarımızı rahatlıkla denize sokabiliyorduk. Başka yere denize gitmeye gerek yoktu. Mersin halkı da deniz için uzak yerlere gitmezdi, çünkü Mersin kafi miktarda temiz plajlara sahipti.”



“Mersin’de yaşamak güzeldi”

Eskiden Mersin’de pazar günleri çocukları etkinliklerin yapıldığı Tüccar Kulübüne götürdüklerini söyleyen Akıncı Er, “Büyükler oraya yemek yemeye giderdi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hiçbir zaman eksik olmazdı. Özel kıyafetler, tuvaletler dikilirdi. Çok güzel kutlanırdı. Çok disiplinli bir yerdi. Mersin hakikaten çok güzel günlere şahit olmuş bir şehirdir. Mersin’de yaşamak güzeldi” diye konuştu.



“Mersin mis gibi limon kolonyası kokardı”

Mersin’in eski doğallığını kaybettiğini vurgulayan Er, “Benim gençlere söyleyeceğim şu; betonlaşmadan ziyade biraz doğallaşmaya önem vermeleri. Bahçeler, çiçekler, ağaçlar bütün hayattır. Ağaçlar kesildi. Mersin’deki o güzel mis kokular, kolonya kokuları, balkona çıkardık mis gibi limon kolonyası kokardı. Çiçekler açardı, içimiz açılırdı. Şimdi balkona çıkıyoruz, sadece binaların damlarının üzerindeki güneş enerjilerini görüyoruz. Benim pencereden bakınca gördüğüm şey bu” ifadelerini kullandı.



“Geçmişin bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etmek lazım”

Er, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü sözlü tarih çalışmasını da değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok güzel bir çalışma olmuş. Ben çok büyük zevk duydum, çünkü geçmişi olmayan bir milletin geleceği olmaz. Geçmişe değer vermek lazım. Geçmişin bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etmek lazım. Benim son olarak tavsiye edeceğim şunlar; betonlaşmadan uzaklaşmak, bir de daha kadirşinas olmak. Vatanı için faydalı işler yapmış olan, canını dişine takmış olan, şimdi veya sonrası için kişilerin azıcık daha kadrini bilmek, onlara biraz daha hürmet göstermek. Ben bunu isterim, bunu dilerim.”



“Kentleri yaşatan değerleridir”

Mersin’in eski hatıralarını yaşatmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görevli Aygül Sun ise “Mersin’e hayat veren, bir ömrü Mersin’in sıcak yazında, kışında yani ömrüyle Mersin’e eşlik eden değerlerimizin engin bilgi ve tecrübelerini söze dökerek ölümsüzleştiriyoruz. Çok iyi biliyoruz ki, kentleri yaşatan değerleridir. Bu bilinçle başlattığımız çalışma kapsamında Meral Hanımın misafiri olduk. Kendisi Mersinimizin değerli hafızalarındandır. Bize Mersin kent hayatından bilgiler verdi” dedi.

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