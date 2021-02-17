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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar belediyenin kaza tatbikatını gerçek sandı

İHA

Vatandaşlar belediyenin kaza tatbikatını gerçek sandı

– Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kaza tatbikatını vatandaşlar gerçek sandı. Senaryo gereği iki aracın çarpıştığı kazayı gören vatandaşlar, ekiplerin hızla müdahalesi ve yaralının ambulansla götürülmesi esnasında bilgi almaya çalıştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir çalışma ile TS 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, ‘TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçeği aratmadı.

Vatandaşlar kaza tatbikatını gerçek sandı
Tatbikatta, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, ilgili müdürler ve çok sayıda personel yer aldı. Tatbikat senaryosu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından en gerçekçi haliyle ortaya konulurken, etrafta izleyen vatandaşlar da kazayı gerçek zannedip, yaralılar hakkında bilgi almak istedi. Kaza senaryosu, merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi 15. ve 20. Cadde kesişiminde gerçekleştirildi.

Yaralı ve maddi hasarlı trafik kazası tatbikatı
Tatbikat senaryosunda, Ulaşım, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Makine İkmal, İtfaiye, Zabıta, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Kültür ve Sosyal İşler Daireleri ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü yer aldı. Tatbikatta, normal seyrinde ilerlemesi gereken bir aracın kavşağa tersten girmesi nedeniyle yaşanan kaza canlandırıldı. Söz konusu araç sürücüsü, normal seyrinde ilerleyen Büyükşehir Belediyesinin resmi aracına çarparak, yaralı ve maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu. Çarpışma sonucunda her iki araçta da hasar meydana gelirken, kazada sivil araç şoförü yaralandı. Belediye personeli kazanın hemen ardından 112 Acil Servisi arayarak ambulans çağırdı. Ekipler, ardından da ALO 185’i arayarak TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Polis, ambulans ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti
TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi, kayıt oluşturarak ilgili birimlere aktarım sağladı ve nöbetçi saha personeline de bilgi verildi. İlgili birimlerin iletişimlerinin ardından polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederken, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
YTG Acil Durum Ekibi olay yerine intikal ederek kaza mahallinde diğer kazalara sebebiyet vermemesi için yol trafik güvenliği önlemlerini aldı ve kara yolları standardına göre yol işaretlemesi yapıldı. Kazanın gerçekleştiği nokta geçici olarak trafiğe kapatılırken, trafiğin akışının devam etmesi için gerekli yönlendirmeler trafik işaretleri ile yapıldı. İtfaiye ekibi de sızıntı ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı ve YTG Acil Durum Ekibi gerekli müdahaleleri ve koordinasyonu sağladı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yolun gerekli bakım ve onarımını yaptı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yol tekrar kullanıma açıldı. Kaza alanı güvenli hale getirildikten sonra Kaza Araştırma Ekibi kaza ile ilgili gerekli incelemelerini yaparak raporunu hazırladı ve hazırlanan rapor Ulaşım Dairesi Başkanlığına iletildi. Son olarak kaza, Birim Kaza Takip Formuna işlendi.
Tatbikattan beklenen performans, tatbikatın sonucu ile ilgili tatbikatın raporlanması da yapılacak.

“Tatbikat da yapmış olsak, vatandaşa gerçek gibi lanse ettirdiğimiz için mutlu oldum”
Tatbikatın ardından açıklama yapan Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri içinde Yol Trafik Güvenliği Belgesi 39001 Belgesini alan tek belediyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Gerçekleştirdikleri tatbikatla olası bir kaza durumunda belediyenin tüm birimlerinin en hızlı ve sağlıklı şekilde olaya müdahale ederek, önlem almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Topçuoğlu, “Mahalle sakinlerimiz de bizim bu tatbikatımızı gerçek zannederek, yanımıza gelip yaralıların durumunu sordular. Biz ne kadar tatbikat da yapmış olsak, vatandaşa gerçek gibi lanse ettirdiğimiz için ayrıca mutlu oldum” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de kamu kurumları arasında TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Belgesi’ni elinde bulunduran tek kurum olarak dikkat çekiyor. Her yıl belgenin yenilenmesi zorunluluğu nedeniyle tatbikatlar sürekli olarak gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sadece Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında değil, personel farkındalığı oluşturulması ve ekiplerin koordinasyonunun sağlanması açısından da belirli periyotlarla farklı tatbikatlar yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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