Mersin'de can güvenliğini tehdit eden metruk binalar yıkılıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan ve yer yer sosyal sorunlara yol açarak vatandaşları endişelendiren metruk binaların yıkımına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yasal süreç ve prosedürlerin sona ermesinden sonra Barış Mahallesi Bahçeler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk bina ile Çay Mahallesi Futbol Sahası yanında bulunan yapının yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, sahiplerinin isteği üzerine geçen haftalarda Mahmudiye Mahallesi'ndeki metruk binalar ile Karaduvar Mahallesi’nde bulunan terk yapının yıkımını da gerçekleştirmişti. Güvenlik önlemleri altında, kontrollü şekilde gerçekleştirilen yıkımlar sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahallelerden çıkarıldı.

“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimiz”

Akdeniz ilçe sınırları içinde bulunan terk edilmiş, harabeye dönmüş binalarla ilgili yoğun şikayetler aldıklarına dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tür yapıların, can ve mal güvenliği açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğunun altını çizdi. Gültak, “Harabeye dönmüş yapılar, özellikle buraları oyun alanına çeviren küçük çocuklarımız için büyük tehlike oluşturuyor. Sosyal sorunlara da yol açabilen, kent estetiği ve düzenini bozan, çevre kirliliği ve kötü görüntüye yol açan terk edilmiş yapıların yıkımına, ekiplerimiz ara vermeden devam edecektir. Zira insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, belediye olarak önceliklerimiz arasındadır” dedi.

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun

Sahiplerince terk edilmesi nedeniyle zamanla harabeye dönüşen, güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını memnuniyetle takip eden mahalle sakinleri, hem görsel kirliliği ortadan kaldıran hem de olası tehlikeleri önleyen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

