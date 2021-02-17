Mezitli’ye yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılacağı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen projelere bir yenisi daha ekleniyor. 7 yıldır bölgenin en güzel eğitim kurumlarından birisi olan 170 öğrenci kapasiteli Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi ve önümüzdeki günlerde inşaatı tamamlanacak olan 120 öğrenci kapasiteli Enis Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinden sonra yine hayırseverler desteğiyle yapılacak Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakım Evinin temeli atılıyor.

İşletmesi Mezitli Belediyesi tarafından yapılacak

Mezitli Belediyesi tarafından işletilecek üçüncü anaokulu Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan arsaya yapılacak. İlçede hayırseverler tarafından yapılan eserlerin her geçen gün daha da çoğaldığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Hayırseverlerimizin desteğiyle yeni bir eğitim kurumunun daha temelini atacağız. Göreve geldiğimizde önceliğimiz halkın güvenini kazanmaktı. Sağladığımız bu güven sonrası hayırsever vatandaşlarımız Mezitli’ye çok önemli eserler kazandırdılar. Şimdi 3. çocuk gündüz bakım evinin temelini atmak için hazırlıklar yapıyoruz. Bu güvenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Kentimiz gelişiyor. Ama gelişmek sadece binalar yapmak, yolları yapmak değildir. Yeni yapılanma bölgesinde parklar, spor alanları ve ihtiyaçlarını karşılayacağı hizmetleri sunabilmektir. Bu nedenle ikinci çocuk gündüz bakımevini Yeni Mahalle'de yapmayı uygun gördük. Çocuk gündüz bakımevimiz daha önce hayata geçirdiğimiz Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinden daha modern ve daha fazla ihtiyaçlara cevap verir bir yapıda olacak. Bu aynı zamanda onlarca öğretmenin ve işsiz vatandaşımızın iş sahibi olması demektir. Daha önce özellikle eğitim alanında pek çok bağışta bulunmuş olan hayırseverimiz Mustafa Baysan’ın bu girişimlerinin tüm iş adamlarına örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

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