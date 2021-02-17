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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Mersin'in yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların kapanmaması için sabah saatlerine kadar kar küreme çalışması yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla, kırsal mahalle grup yollarında kapanma yaşanmaması için geceden sabaha kadar çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Çamlıyayla ilçesi, Gülek ve diğer bağlı mahalle yollarında kar temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. 3 greyderin kullanıldığı çalışmalarda Çamlıyayla merkez, ÇamlıyaylaFakılar, BelçınarFakılar, Sebil ve Körmenlik yollarında toplam 35 kilometre kar temizliği yapıldı.
Tuzlama çalışmaları sürüyor
Tarsus’a bağlı kırsaldaki en büyük yerleşim yerlerinden olan Gülek merkez ile Çamalan, Ardıçlı, İnköyü, Olukkoyağı grup yolu ile yine ArdıçlıGülek grup yolunda kar temizliği gerçekleştirildi. Toplam 30 kilometrelik yolda kar küremesinin yapıldığı bölgede, ekipler gündüz saatlerinde de çalışma yürütüyor. Tarsus’a bağlı kırsal mahalleler olan Pirömerli, Dorak, Boztepe ve Böğrüeğri grup yolunda da ekipler hummalı şekilde mesai harcadı. Kar küreme çalışmalarının yapıldığı tüm yollarda olası don öncesi tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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