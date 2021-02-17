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Rusya’da nükleer enerji eğitimlerini tamamlayan 43 Türk öğrenci diplomalarını aldı Rusya’da Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uzman yetiştirme programı kapsamında nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü Türk öğrenci grubu da Akkuyu’da çalışmaya başlayacak

İHA

Rusya’da nükleer enerji eğitimlerini tamamlayan 43 Türk öğrenci diplomalarını aldı Rusya’da Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uzman yetiştirme programı kapsamında nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü Türk öğrenci grubu da Akkuyu’da çalışmaya başlayacak

Rusya’da nükleer enerji alanında eğitim alan dördüncü Türk öğrenci grubu, yükseköğretim diplomalarını aldı. Mezuniyet töreni, korona virüs salgını nedeniyle çevrimiçi video konferans yöntemiyle yapıldı.
Rusya’da nükleer enerji eğitimlerini tamamlayan 43 Türk öğrenciye, çevrimiçi düzenlenen törenle diplomaları verildi. Mezuniyet törenine; Türkiye, Vietnam ve Bangladeş’ten mezunların yanı sıra Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Personel Yönetimi Departmanı Eğitim Programları Müdürü Valery Karezin ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Andrey Pavlyuk katıldı.

“TürkRus ilişkilerinin önemli dostluk köprüleri olacaklar”
Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, törende yaptığı konuşmada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için uzman yetiştirme programı kapsamında nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü dönem Türk mezunlarını kutladı. Samsar, “Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli unsurlarından biri de Akkuyu NGS’dir. Bu proje kapsamında Türkiye’den birçok öğrencimiz MEPhI Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde eğitim görmektedir. Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşen mezuniyet törenine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türk öğrenciler, nükleer enerji alanında Rusya’da aldıkları üst düzey eğitim sayesinde Akkuyu NGS projesinde yer alarak ileride TürkRus ilişkilerinin önemli dostluk köprüleri olacaklar. Öğrenim sürecinde elde ettikleri başarıyı takdir ediyor ve tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, ileriki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“Türkiye’de nükleer sektörün öncüleri olacaksınız”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü Dere de genç mühendisleri tebrik ederek, “Bugüne kadar Akkuyu NGS projesinin yerine getirilmesi yolunda birçok önemli aşamaların üstesinden geldik. Nükleer güç santralinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Sizler yıllar önce Türkiye’de nükleer enerjinin geleceğine inandınız ve bilmediğiniz bir rotaya yelken açarak, vatanınızdan uzakta uzun ve zorlu bir eğitime başlamaya cesaret ettiniz. Bugün de bu cesaretinizin ve emeklerinizin karşılığını alma zamanı geldi. Tüm genç uzmanlarımızı Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına içtenlikle tebrik ediyorum. Sizler de önceki yıllarda mezun olan meslektaşlarınız gibi Akkuyu Nükleer A.Ş.'de çalışmaya başlayacak ve Türkiye’de nükleer sektörün öncüleri olacaksınız. Bu önemli projenin bir parçası olacağınız için gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“İleride kendi ülkenizde dünyanın en ileri teknoloji endüstrilerinden birini geliştireceksiniz”
Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Pavlyuk ise Türk öğrencilere hitaben şunları söyledi:
“Bugün nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü dönem genç Türk mezunlarının yükseköğretim diplomalarını almaları, şirketimiz için özellikle önemlidir. İleride kendi ülkenizde dünyanın en ileri teknoloji endüstrilerinden birini geliştireceksiniz. Başarınız, Türkiye'nin gelişmiş Rus teknolojileri deneyimini ne kadar dinamik bir şekilde benimseyeceğini ve nükleer enerji alanındaki kendi gelişmelerinin temelini ne kadar hızlı oluşturacağını belirleyecektir. Deneyimli yöneticilerinizden ve akıl hocalarınızdan çok daha fazlasını öğreneceğinize eminim. Artık siz onlarla birlikte, çevre dostu ve güvenli elektrik üretimi projelerinin yerine getirilmesine aktif olarak katılacaksınız."

“Akkuyu NGS'de uzman olarak çalışmak üzere Türkiye'ye dönüyorum”
Diplomalarını alarak öğretmenlerine minnettarlıklarını sunan Türk mezunlar da yaşadıklarını ve duygularını anlattılar. Hande Nur Yakar, “2014'te Rusya'ya geldim ve hemen Obninsk şehrindeki hazırlık fakültesinde Rusça öğrenmeye başladım. Orada 1 yıl okudum, ardından Moskova'ya taşındım. Uzman derecesini almak üzere MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinin Moskova kampüsünde 5,5 yıl okudum. Üniversitede dersler deneyimli öğretmenler tarafından veriliyordu. Pratik ve laboratuvar dersleri ise profesyonel olarak gelişmemizi sağladı. Nükleer santrallerin ana ekipmanları hakkında birçok yararlı bilgi öğrendiğimiz Volgodonsk'taki staj programımızı özellikle hatırlıyorum. Dahası, 'Atommash' fabrikasında bu tür ekipmanların üretim sürecini kendi gözlerimle görmüş oldum. Benim için çok faydalı bir deneyim oldu. MEPhI’de bu kadar iyi bir eğitim aldığım için mutluyum. Burada okurken birçok unutulmaz deneyim kazandım ve şimdi Akkuyu NGS'de uzman olarak çalışmak üzere Türkiye'ye dönüyorum. MEPhI ve ikinci vatanım haline gelen Rusya ile iletişim halinde kalmayı çok isterim. Üniversitemize, dekanlığa ve özellikle Otomasyon Bölümü çalışanlarına her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Mezunlardan Osman Ak da “MEPhI'de fizik mühendisliğini okumak üzere Rusya'ya geldim ve şimdi de mezun olduktan sonra Akkuyu NGS'de uzman olarak çalışacağım. 6,5 yıllık eğitimin ardından artık bizim için harika öğrenci yılları sona eriyor. Tüm mezunlar adına, dekanlığımıza, bölümümüze ve bizde bilgi merakını geliştiren tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca sınıf arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için ve birlikte güzel yıllar geçirdiğimiz için teşekkür etmek istiyorum. Rusya'yı ve üniversitemi her zaman özleyerek hatırlayacağım” şeklinde konuştu.
Denizhan Kotan ise “Türkiye'den Rusya'ya 6,5 yıl önce geldim. Burada, Obninsk Atom Enerjisi Enstitüsünde bir yıl boyunca Rusça eğitimi aldık. Tabi ki ilk başta dili ve kültürü bilmediğimiz için öğrenim görmek bize zor geliyordu ama sonunda başarılı bir şekilde adapte olduk. Akabinde Moskova'da 4 yıl okudum, eğitim süreci çok ilginçti. Dördüncü sınıftayken bir uzmanlık dalını seçmem gerektiğinde ben ve diğer 17 sınıf arkadaşım NGS işletme personeli hazırlama dalını seçtik ve zaten kendimizi evdeymiş gibi hissettiğimiz Obninsk şehrine geri döndük. Uzmanlık dersleri zordu ama çaba gösteriyorduk, çok okuyorduk ve bu yıl üniversiteden mezun olduk. Çok mutluyuz. Obninsk Atom Enerjisi Enstitüsü ve MEPhI'deki öğretmenlerimize çok minnettarız, size çok teşekkür ederiz" dedi.

Akkuyu NGS’de işi başlayacaklar
Bu yıl 43 Türk öğrenci MEPhI'den mezun oldu. 18'i üniversitenin Obninsk şubesi olan Atom Enerjisi Enstitüsü'nde (IATE), 25'i ise MEPhI Moskova merkez kampüsünde eğitim aldı. Mezunlar, "Nükleer Enerji Santralleri: Tasarım, İşletme ve Mühendislik" uzmanlık dalında diploma almaya hak kazandı. Öğrenciler, nükleer santrallerin tasarımı ve işletilmesi, nükleer santrallerin radyasyon güvenliği, nükleer santrallerin izleme ve kontrol sistemleri olmak üzere üç uzmanlık dalında öğrenim gördü. Genç uzmanlar, Türkiye’ye döndüklerinde, Akkuyu Nükleer A.Ş.'den iş teklifleri alacak ve kısa zaman sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer santralinin şantiyesinde çalışmaya başlayacak.
2011 yılında başlatılan eğitim kapsamında Mart 2018’de 35 ve Şubat 2019’da 53 Türk genç uzman, eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu Nükleer A.Ş.’de çalışmaya başladı. Şubat 2020’de 55 öğrenci daha NRNU MEPhI’den mezun oldu ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’den iş teklifi aldı. Toplamda Akkuyu NGS için personel yetiştirme programını tamamlayan 143 mezun, Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibine katıldı ve Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesinde başarıyla çalışıyor. Şu anda 107 Türk öğrenci MEPhI ve SPBPU’da öğrenimlerine devam ediyor.

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