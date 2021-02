Mersin'deki 'Model Fabrika' sanayicilerin ilgisini çekiyor

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 'Model Fabrika' ve 'İnovasyon Merkezi' sanayicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İçerisinde sanayici üyelerin de bulunduğu Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri, Model Fabrika'yı ziyaret ederek MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve yetkililerinden eğitimler hakkında bilgi aldı. Burada yapılan çalışmaların kenti heyecanlandırdığını söyleyen Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, "MTOSB her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yer. Mersin için büyük bir değer. Kentimizde yapılan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi gibi projeler her zaman bizi ileri noktalara taşıyacaktır. MTOSB sınırları içerisinde yatırımları olan birçok üyemiz var. Onların bu yatırımlarla desteklenmesi bizim için de büyük bir gurur kaynağıdır. 2. ve 3. OSB'lerin bu kadar hızlı bir şekilde kente kazandırılması, bunların yanında bir de geleceğe yönelik eğitim merkezlerinin oluşturulmasında başta MTOSB Başkanı Sabri Tekli olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve Mersin GİAD ailesi adına teşekkür ediyorum. MTOSB kentin istihdamı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Model Fabrika'nın Mersinlilere önemli bir vizyon katacağını belirten MTOSB Başkanı Tekli ise "Mersin bölgesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizde yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlamayı planlıyoruz. Dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapı ile rekabetçi, dinamikleri güçlü, yeni dünya düzenine adapte hale getirmek üzerine kurulu eğitimlerimiz olacak. Yalın üretim felsefesini ve tekniklerini öğren dönüş programları ile firmalara benimsetip bünyelerinde uygulayacağız ve bunun sürdürülebilirliğini her zaman takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

