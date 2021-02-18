(Özel) Profesyonel basketbolcu, sağlık kontrolünde hayatının şokunu yaşadı Mersinli profesyonel basketbolcu 17 yaşındaki Elanur Menteş, takımının altyapısından A kadrosuna seçilince sporcu lisans vizesi almak için gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi Büyük bir üzüntü yaşayan Elanur, Doç. Dr. Abdullah Özyurt’un ameliyatsız operasyonuyla bir ayda yeniden potalara döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Profesyonel basketbolcu, sağlık kontrolünde hayatının şokunu yaşadı Mersinli profesyonel basketbolcu 17 yaşındaki Elanur Menteş, takımının altyapısından A kadrosuna seçilince sporcu lisans vizesi almak için gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi Büyük bir üzüntü yaşayan Elanur, Doç. Dr. Abdullah Özyurt’un ameliyatsız operasyonuyla bir ayda yeniden potalara döndü

İHA

(Özel) Profesyonel basketbolcu, sağlık kontrolünde hayatının şokunu yaşadı Mersinli profesyonel basketbolcu 17 yaşındaki Elanur Menteş, takımının altyapısından A kadrosuna seçilince sporcu lisans vizesi almak için gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi Büyük bir üzüntü yaşayan Elanur, Doç. Dr. Abdullah Özyurt’un ameliyatsız operasyonuyla bir ayda yeniden potalara döndü

– Mersinli profesyonel basketbolcu Elanur Menteş, takımının altyapısından A kadrosuna seçilince sporcu lisans vizesi almak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Yapılan muayenede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenen Elanur, büyük bir üzüntü yaşasa da Doç. Dr. Abdullah Özyurt’un ameliyatsız operasyonuyla bir ayda yeniden potalara döndü.
Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Elanur Menteş, kalbinin doğuştan delik olduğunu, hastanedeki sağlık kontrolünde öğrendi. Yaklaşık 10 yıldır basketbol oynayan Elanur, bir ay önce takımının altyapısından A kadrosuna seçildi. Büyük sevinç yaşayan Elanur, kadroda yer alabilmek için gerekli olan sporcu sağlık vizesini almak üzere VM Medical Park Mersin Hastanesine başvurdu. Hastanenin Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt tarafından muayene edilen genç sporcunun kalbinin doğuştan delik olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar hiçbir belirti göstermeyen ve rahatsızlık vermeyen Elanur’un kalbindeki delik, başarılı bir operasyonla kapatıldı. Genç sporcu, bugün yeniden sahalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Hiçbir şikayeti yoktu. Ekoda kalbinde delik olduğunu saptadık”
Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Özyurt, Elanur’un öyküsünü İHA muhabirine anlattı. Elanur’un çok özel bir hasta olduğunu belirten Özyurt, “Elanur, yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak basketbol oynuyor. Bu başarısını da Çukurova Basketbol A takımına seçilerek taçlandırdı. Hiçbir şikayeti yoktu, tamamen rutin prosedür gereği sporcu lisans vizesi öncesinde detaylı kalp taraması için bize başvurdu. Muayene sırasında ekoda (ekokardiyografi) kalbinde delik olduğunu saptadık. Bu, doğuştan bir delik ve şimdiye kadar hiçbir belirti vermemiş. Bazen kalp delikleri üfürüm veya belirti vermeyebiliyor. Hatta çocuk, deliğe rağmen aktif spor yapan bir çocuk bile olabiliyor. Elanur’un bir diğer önemli özelliği, 4 yıldır Tip1 diyabet hastası ve insülin yapıyor olması. Bu anlamda Elanur bu kadar kronik hastalığına rağmen aslında tam bir başarı hikayesi. Elanur’u kutluyorum” dedi.

“Kapalı yöntemle kalbindeki deliği tamamen kapattık”
Kalbi delik olduğu için Elanur’a lisansını veremediklerini dile getiren Özyurt, “Elanur’a kötü haberimiz buydu, lisansını durdurduk ama iyi haberimiz de tedavisinin mümkün olduğunu, ameliyatsız bunu tedavi edebileceğimizi, tedaviden sonra da sporcu lisans vizesini rahatlıkla alabileceğini ve maçlara çıkabileceğini söyledik. 15 Ocak’ta operasyon yaptık ve yarım saat süren anjiyo yöntemiyle (kapalı yöntem) Elanur’un kalbindeki deliği tamamen kapattık. Kapattıktan sonra her şey istediğimiz gibi yolunda gitti. Yaklaşık 910 milimetrelik çok büyük olmayan bir delikti ama ileride Elanur’un spor yaparken başına dert açabilecek bir delikti. Şu anda belirti vermeyebilirdi ama 2530 yaşlarında belki bazı şeyler için geç de kalabilirdik, belirti verdiğinde belki tedavi için artık mümkün olmayan bir noktaya da gelebilirdik. Operasyonun ardından bir ay evde dinlenerek geçirdi, önce hafif, ardından tempolu yürüyüşler yaptı. Geçen hafta da resmi basketbol müsabakasına katıldı, benchte (yedek) oturdu, henüz maçta yer alamadı ama önümüzdeki haftalarda maçlarda da yer alacak ve söz verdi ilk basketini bana hediye edecek” diye konuştu.

“Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 bin doğuştan kalp hastalıklı bebek doğuyor”
Bu haftanın Doğuştan Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası olduğuna da dikkat çeken Özyurt, aileleri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyararak, şunları söyledi:
“Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 bin doğuştan kalp hastalıklı bebek doğuyor ve hala bununla ilgili bir farkındalığımız yok. Bu bebeklerin çoğu, önlenebilir sebeple teşhis edilemediği için veya geç teşhis edildiği için maalesef kaybediliyor. Maalesef tıptaki ve teknolojideki birçok gelişmeye rağmen tüm dünyada bebeklerdeki en sık ölüm sebepleri içinde ilk 4’ün içinde yer alıyor doğuştan kalp hastalıkları. Annelerin, babaların çocuklarıyla ilgili genellikle ‘Bizim çocuğumuzda nasıl olsa yoktur, hiçbir şikayeti de yok, koşuyor, oynuyor, hatta futbol, basketbol oynuyor’ gibi iyimser düşünceler içinde olma eğilimi var. Ama iyimser olmak bazen bazı hastalıkların geç teşhis edilmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla çocuğunuzda hiçbir belirti olmasa bile, dışarıdan tamamen sağlıklı görünse de en azından her çocuğun bir kez çocuk kardiyoloji muayenesi ve ekoyla kalp taramasının mutlaka yapılması gerekir.”

“Kalple ilgili hiçbir rahatsızlığım olmadı. Duyduğumda çok şaşırdım”
Yaklaşık 10 yıldır spor yaptığını, 4 yıllık Tip1 diyabetli olduğunu söyleyen Elanur da kalple ilgili bu zamana kadar hiç rahatsızlığı olmadığını söyledi. Elanur, “İlk duyduğumda çok şaşırdım, çünkü hiç beklemiyordum. Ailece üzüldük ama doktorumuz bizi çok rahatlattı, bunun tedavisinin olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.
Operasyonun ardından geçen hafta antrenmanlarına başladığını belirten Elanur, doktoruna teşekkür ederek, “O olmasaydı büyük ihtimalle bu fark edilmeyecekti. Bir ay sürdü sahaya dönmem. ‘İlk bir hafta sakin ol, biraz otur’ demişti bana. Benim için biraz zordu, çünkü hareket etmeyi çok seven bir insanım, sürekli hareket halinde olan biriyim. Son iki hafta yürüyüşlerime başladım. Geçen hafta da kontrolümde antrenmanlarıma başlayabileceğimi söyledi. Şu an takımımla antrenmanlara çıkıyorum ama daha çok gücümü toplamak için kondisyonel yapıyorum. Cumartesi günü A takımının ilk maçına çıktım, bu benim için çok güzel bir şeydi. Sağlığıma kavuştum ama gücüme henüz kavuşamadığım için benchte oturdum, yine de bu benim için çok güzel bir şeydi. Şu an çok iyiyim, antrenmanlarıma başladım, mutluyum, sağlıklıyım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor
YEREL HABERLER Yağmurdan sonra toplanıyor, kilosu 40 TL'ye satılıyor
Mersin'deki 'Model Fabrika' sanayicilerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Mersin'deki 'Model Fabrika' sanayicilerin ilgisini ...
Prof. Dr. Aktaş: "Tarsus tarımda cazibe merkezi"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aktaş: "Tarsus tarımda cazibe merkezi"
Rusya’da nükleer enerji eğitimlerini tamamlayan 43 Türk öğrenci diplomalarını aldı Rusya’da Akkuyu Nükleer Güç Santrali için uzman yetiştirme programı kapsamında nükleer enerji alanında eğitimlerini tamamlayan dördüncü Türk öğrenci grubu da Akkuyu’da çalışmaya başlayacak
YEREL HABERLER Rusya’da nükleer enerji eğitimlerini tamamlayan 43 ...
Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele ...
Mersin'de limon hasadı tamamlandı Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının yapıldığı Mersin'in Erdemli ilçesinde limonlar hasat edilerek depolarda dinlenmeye alındı
YEREL HABERLER Mersin'de limon hasadı tamamlandı Türkiye'nin limon ...
Karda mahsur kalan yaşlı çift, belediye ekiplerince kurtarıldı Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan yaşlı çift, Toroslar Belediyesi ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan yaşlı çift, belediye ekiplerince ...
Mezitli’ye yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha yapılıyor
YEREL HABERLER Mezitli’ye yeni bir çocuk gündüz bakımevi daha ...
Yenişehir Belediyesi Covid-19 ile mücadeleyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Covid-19 ile mücadeleyi ...
Mersin'de can güvenliğini tehdit eden metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de can güvenliğini tehdit eden metruk binalar ...
Mersin Metrosunun ihalesinin ikinci aşaması yarın yapılacak
YEREL HABERLER Mersin Metrosunun ihalesinin ikinci aşaması yarın ...
Vatandaşlar belediyenin kaza tatbikatını gerçek sandı
YEREL HABERLER Vatandaşlar belediyenin kaza tatbikatını gerçek sandı
Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in hatıralarını yaşatıyor 90 yaşındaki emekli öğretmen Meral Akıncı Er, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin sözlü tarih çalışması kapsamında Mersin’in eski kent yaşamına tanıklık ettiği hatıraları anlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in hatıralarını ...
Akdeniz'de dev dalgalar nedeniyle gemiler demir attı
YEREL HABERLER Akdeniz'de dev dalgalar nedeniyle gemiler demir attı
Denizden bisiklet de çıktı balıkçı teknesi de
YEREL HABERLER Denizden bisiklet de çıktı balıkçı teknesi de
Mersin´de DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
YEREL HABERLER Mersin´de DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu ...
Seçer: “Polipropilen tesisi için seçilen yer yanlış”
YEREL HABERLER Seçer: “Polipropilen tesisi için seçilen yer yanlış”
Mersin Büyükşehir Meclise Davultepe’de sanayi sitesi kurulması tartışmaları damga vurdu Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, sanayi sitesi için uygun alan belirlerken tarımın ve küçük aile işletmelerinin düşünülmesi gerektiğini söyledi Başkan Seçer: “Sanayi yerleri ayıralım derken tarımı yok etmeyelim”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Meclise Davultepe’de sanayi sitesi ...
Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardı
YEREL HABERLER Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını ...
DEAŞ'ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın mali işlerden sorumlu üyesi Mersin'de ...
Tarsus’taki PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus’taki PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Mersin’de kar yağışı etkisini devam ettiriyor
YEREL HABERLER Mersin’de kar yağışı etkisini devam ettiriyor
Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı
YEREL HABERLER Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, ...
Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmağını musluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı