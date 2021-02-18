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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir: "Mersin sporda Türkiye'nin altyapısı haline gelecek"

İHA

Demir: "Mersin sporda Türkiye'nin altyapısı haline gelecek"

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türk futboluna Muğdat Çelik, Emre Demir gibi 20’den fazla profesyonel sporcu kazandıran başarılı Antrenör İzzet Kızgın’ı evinde ziyaretinde, "Bakanlığımızın da verdiği desteklerle Mersin sporda Türkiye'nin altyapısı haline gelecek" dedi.
Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla tanınan antrenör İzzet Kızgın'ı Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesinde ki evinde ziyaret eden Müdür Ökkeş Demir, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Kızgın'a teşekkür etti. Vefa duygusu hissettikleri için ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın politikalarını imkansızlıklar içinde yerine getirerek Muğdat Çelik, Emre Demir gibi 20'den fazla futbolcuyu alt yapıdan Türk sporuna kazandırmış, Mersin’de kendini kanıtlamış başarılı bir futbol antrenörsün. Mersin Genç nüfusun yüksek olduğunu gördüm. Bu genç nüfusa ne kadar çok dokunabiliriz, onlara bu devletin güzel şefkatli tarafını nasıl hissettirebiliriz. Biz bunun peşinden koşuyoruz. Türk sporuna ve gençliğine verdiğin hizmetleri duydum ve en son yaşadığın sorunlarını ve bizlerden varsa taleplerini dinlemeye gelerek, sana Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamlarını getirdim. İl Müdürlüğü olarak senin için elimizden gelen ne varsa ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzzet Kızgın ise “Küçüklüğümde geçirdiğim bir kaza sonucu sol kol ve sağ el parmaklarımdan engelliyim. 6 çocuğum var. 3 tanesi işitme engelli aynı zamanda eşimde işitme engelli. Sağlıklı olan çocuklarımın biri şuan üniversite okuyor. Çok zor şartlarda eşim ve çocuklarımla birlikte hayat mücadelesi veriyoruz. Pandemi sebebiyle bildiğiniz gibi amatör futbol oynatılmadı. Bu bizleri çok etkiledi. Engelli olmam sebebiyle en azından malulen emekli olur normale dönene kadar idare ederiz diye düşündüm fakat engel durumumdan ve sigorta gün sayısından dolayı emekli olamayacağım. Mersin'de yaklaşık 26 yıldır amatör liglerde futbol antrenörlüğü yapmaktayım ve Türk Futboluna Muğdat Çelik, Emre Demir gibi 20'den fazla profesyonel futbolcuyu süper lige kazandırdım. Bunun yanında çocuklarımız kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar diye sokaktan alıp futbola yönlendirdiğim sayısını hatırlamadığım yüzlerce sporcum var. Hep hayalim olan Futbolculuğu o dönemin şartları ve imkansızlıklardan dolayı gerçekleştiremedim belki ama şuana kadar Türk futboluna kazandırdığım ve kazandıracağım sporcularımla bu hayalimi bir nebze olsun gerçekleştirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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