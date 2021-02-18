Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Su'yu ziyaret etti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi MeyerLandurt, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti. Vali Su, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandurt’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi MeyerLandurt ise Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.