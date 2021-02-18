Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye’de işçi çıkarmayan ender belediyelerden biri olduklarını vurgulayarak, “Akdeniz’de çalışan herkesin yüzü gülüyor, çünkü akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyorlar” dedi.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi protokolüne Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın yanı sıra HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve çok sayıda işçi katıldı.



"Akdeniz’de çalışan herkesin yüzü gülüyor, çünkü akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyor"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, “İşçilerimden ve memurlarımdan istediğim şeyler var. Güler yüzlü olmaları, enerjik olmaları ve vatandaşa hizmet etmeleri benim için çok önemli. İşçilerimizle bir araya geldiğimizde de işten çıkma kaygılarının olmaması gerektiğini söyledim. Bütün seçimlerde belediye gelir, başkan seçilir, işçilerin yarısı işten çıkar. Kimisi bunun adına performans der, kimisi de başka bir şey der. Kendi vicdanlarını rahatlatmak için, kamuoyuna siyasi gülücükler dağıtmak için farklı farklı telaffuzlar bulabilirsiniz. Ben mesaisine uyan, güler yüz gösteren hiçbir işçiyi çıkarmayacağıma dair söz vermiştim. Aradan 2 yıl geçti ve ben sözümde durdum. Türkiye’de işçi çıkarmayan ender belediyelerden biriyiz. Hiç kimsenin siyasi görüşü benim için önemli değil. Dili, dini ve ırkı önemli değil. Akdeniz’de çalışan herkesin yüzü gülüyor, çünkü akşam eve gittiklerinde ertesi gün bir işi olduğunu biliyor. Ben burada olduğum sürece de bu garanti. Bugün insanlar gece yarısı gelen bir mesajla ertesi gün işsiz kaldıklarını öğreniyorlar. Bu kaygıyla yaşanır mı?” ifadelerini kullandı.



“İş, ekmek kadar, namus kadar önemli"

Kendilerinden önceki dönemlerde yaşanan sıkıntılardan bahseden Gültak, “Geçmiş dönemlerde maaşlarda 45 ay geç almalar oluyordu. Şuan ayın 15’i dediğinde herkesin maaşı kuruşu kuruşuna yatıyor. Biz farklı uygulamalarda yapıyoruz. Bir çöpçü arkadaşımız vardı. Hem eğleniyordu hem de işini yapıyordu. O çok mutlu bir şekilde çalışıyordu ve ona bir maaş ikramiye verdik. Bu bir aşktır. Biz sevdamız, aşkımız Akdeniz diyoruz. Aşk ile yapmazsak yapamayız. Bir işçimiz vefat etti, sendikamız hemen sahip çıktı. Aile fertlerine paralarını verdi, biz de üzerimize düşeni yaptık. Vefat eden işçimizin oğlunu işe aldık. Yani işçimizin ailesine sahip çıkıyoruz. Bana göre iş ve ekmek, namus kadar önemlidir. Kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacaksın. Şuan 232 milyon borçla bu belediyeyi devraldık. Mersin merkezdeki en borçlu belediye konumundayız. Buna rağmen işçimize gücümüzün yettiğinin üstünde vermeye çalışıyoruz. Bizi başka yerlerle kıyasladıklarında, bazı yerler bizden bir tık üstte. Ama onların borçları yok ve gelirleri bizden 10 kat fazla. Sabreden bu belediyede kazanacak. Borç yükünü düşürdüğümüz sürece sizlerin imkanları da artacak” diye konuştu.



“Yüzde 40'a yakın zam yapıldı"

En düşük net maaşın 2 bin 400 liradan, 3 bin 200 liraya çıktığını belirten Gültak, şöyle devam etti; "Bu rakam bütün işçilerimizin ortalamasına vurduğumuzda ise 3 bin 575 lira ortalama maaş ödüyoruz. Günlük ücret 123 liranın altındaydı ve biz bunu 123 lira olarak netleştirdik. İmza attığınız sözleşmede, ilk okulda okuyan çocuklar için bürüt 100 lira, orta okulda okuyanlar için 110 lira, diğer lise dengi okuyanlar için ise 120 lira, yüksek okul ve üniversiteler için de 140 lira vereceğiz eylül ayında. Bu sözleşme döneminde yemek parası 5 TL’den 10 TL’ye çıktı. Yakacak yardımımız 30 liradan 50 liraya çıktı. Bunun dışında çocuğunu sünnet ettirecekler için belediyemiz 250 lira katkı sunacak. Dünya evine girecek olan personelimize ise 500 liralık yardım yapacağız. Ayrıca işçilerimize yıl içerisinde geçen yıl 10 ikramiye ödeniyordu bundan sonra 22 ikramiye ödenecek. Sözleşme sayesinde sendika üyesi işçilerimiz Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde bürüt 100’er lira da işçilerimize verilecek. Bu sözleşme 31 Aralık 2021 yılına kadar olan sözleşmedir. Aslında şuan yaptığımız rakamlar çerçevesinde yüzde 40’a yakın zam yapılmış oluyor. Daha iyisine layıksınız onu söyleyeyim.”

“Barış ve huzur içerisinde imzalandı"

HAKİŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise sendikalarının önce insan ve emek unsurlarını benimsediğini belirterek, “Bizim istediğimiz sendikalılık da işte bu şekilde. İşçiye zarar vermeden, işverene zarar vermeden, kavga etmeden toplu iş sözleşmesi imzalamak. Elde bulunan imkanlar doğrultusunda en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Yapılan görüşmeler neticesinde belirli bir noktaya gelindi ama bu noktaya barış ve huzur içerisinde gelindi" dedi.

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