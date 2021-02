Mersin Şehir Tiyatrosu sanat programını açıkladı: '2021'e 21 eser'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu, 2021 yılı sanat programını kamuoyuyla paylaşırken, 2021 yılına 21 eserle girileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ve Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak, eski Gülnar Oteli’nde düzenlenen basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı sanat programını kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda oyuncular ve teknik ekip de yer aldı.

“Sanatçı sanatını yaptığı müddetçe ayakta kalıyor”

Özdülger, toplantıda yaptığı konuşmada, pandeminin tüm dünyada sanatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Sanat toplumları her zaman birleştiren, ışık saçan, en güzel hayali kurmalarını sağlayan bir unsur. Sanatsız olmamız mümkün değil. Bu noktada biz sanatçılar bu koşullar nedeniyle performansımızı her ne kadar halkla birleştiremesek de çalışmalarımızı her daim sürdürmekteyiz. Çünkü sanatçı, sanatını yaptığı müddetçe ayakta kalıyor” dedi.

Özdülger, 2020 yılının Ekim ayında yerel tiyatro topluluklarıyla 2 hafta süren bir ‘Tiyatro Günleri’ organizasyonu gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yerel tiyatro gruplarıyla destek ve işbirliklerini sürdürmeyi planladıklarını vurgulayan Özdülger, “Bizim ikinci en büyük hedefimiz, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nden itibaren sürekliliğini oluşturacağımız şekilde bir festival havasında özel tiyatrolarla seyirciyi buluşturmak” diye konuştu. Özdülger, 'Mersin Özel Tiyatrolar Festivali' adını taşıyan duyuru ve başvuru formunun 'mersin.bel.tr' adresinin ‘duyurular’ kısmında yayımlandığını sözlerine ekledi.

“Mart ayından itibaren seyirciyle buluşma şansımız olacak”

Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak ise en son kasım ayında perde açtıklarını ancak aradan geçen süreçte provalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Mart ayından itibaren seyirciyle yeniden buluşmayı planladıklarını vurgulayan Atak, “Seyirciyle buluşamıyoruz, hevesimiz kursağımızda kalıyor. Zannediyorum bugün, yarın yine bir takım kararlar alınacak ve mart ayından itibaren seyirciyle buluşma şansımız olacak. Aslında bu konuda bir yasak yok. Tiyatrolar kapalı değil. Devletin böyle bir genelgesi yok fakat neresinden bakarsanız bakın bu nefes nefese yapılan bir iş ve sahnede bağırdığımız anda oradan çıkacak damlacıkların nereye kadar ulaşacağını bilimsel olarak biz hesap edemeyiz. Biz kendimizi kısıtlayamayız, maskeyle oynayamayız” ifadelerine yer verdi.

“‘2021’e 21 eserle’ diye bir düstur edindik”

2021 yılı sanat programlarından da söz eden Atak, şunları söyledi: "'2021’e 21 eserle’ diye bir düstur edindik. Ülkemizin amiral gemisi Devlet Tiyatroları 12 ilde yerleşik olarak hizmet verir, bunun dışında bazı illerde belediyelerin kültür ve sanata verdiği destek doğrultusunda şehir tiyatroları vardır. Şehir Tiyatrosunun Mersin’de de 20 yıllık bir geçmişi var. Bir şehirde önce tiyatro kurulur, arkasından çok sesli müziğe alışsınlar diye senfoni orkestrası kurulur. Sonra o şehre opera gelir. Mersin öyle bir şehir ki bunların hiçbiri yokken önce opera kurulur.”

“Şu anda provasını yaptığımız 14 oyunumuz var”

Şu anda 'Halktan Biri' adlı oyunun son provalarını yaptıklarını sözlerine ekleyen Atak, “Küçük bir işaret bekliyoruz. Seyircimiz ‘artık gelebiliriz, keyifle tiyatro seyredebiliriz’ dediği anda biz hazırız. Şu anda provasını yaptığımız 14 oyunumuz var. Bunlardan 5’i ‘hadi’ dediğimiz anda seyircinin karşısına çıkabilecek durumda. 40 yeni arkadaşla yolumuza devam ediyoruz. Sanatçımız, tekniğimiz, sanatla ilgili memurlarımız dahil olmak üzere kadromuz yaklaşık 60 kişi. Bu çok büyük bir şans. Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz” dedi.

