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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Babam ve Ben' konulu serbest yazı yarışmasının ödülleri teslim edildi

İHA

'Babam ve Ben' konulu serbest yazı yarışmasının ödülleri teslim edildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen, 'Babam ve Ben' konulu serbest yazı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
MEÜ Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans salonunda düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Mustafa Erim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir, dernek üyeleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin edebiyatla ve şiirle buluşmalarının önemine dikkat çeken Rektör Çamsarı, ‘’Pandemi dönemi içerisinde tören yapmak zorlu olsa da böylesi bir dönemde bu töreni gerçekleştirmek konuya verdiğimiz önemi gösteriyor. Bu yarışmalar, edebiyatın ve şiirin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak ve öğrencilerimizin edebiyatı hayatlarına yansıtmaları açasından çok faydalı ve onları ilerisi için motive eden güzel bir anı oluyor. Her yıl, içerisinde bulunulan senenin konseptine uygun olarak düzenlenen yarışma sonrasında kitaplaşan eserler de kütüphanemizde özel bir yere sahip oluyor. Öğrencilerimizin, inşallah bu alandaki yeteneklerini geri bırakmayacak şekilde cesaretle yazmaya devam ettirmelerini istiyorum. Bu vesileyle de dereceye girip ödül kazanan arkadaşlarımızı ve törende emeği geçenleri tebrik ediyor, yarışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Edebi mirası gençlerle buluşturmak ve onların heyecanlarına ortak olmak için bu yarışmaları düzenlediklerini ifade eden Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Başkanı Mustafa Erim ise "2012 yılından itibaren farklı konseptlerde düzenlediğimiz yarışmalarımızın dokuzuncusu neticelendi. Türk Dil ve Edebiyat derneği olarak her yıl kasım ayında kurul üyeleri olarak bir araya gelip yarışma konseptini belirliyoruz ve kararı Rektörümüze sunuyoruz. Düzenleme kurulumuz ve üniversitedeki akademisyenlerimizle gelen eserleri inceliyor ve kazananları belirliyoruz. Süreç zor ve yorucu olsa da gençlerimize dokunmak ve onların heyecanlarını paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizi edebi mirasımızı keşfetmeye ve aynı heyecanla yazmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. 9 yıldır sürdürdüğümüz bu yarışmalarda Mersin Üniversitesi’nin çok büyük desteğini gördük. Bu vesileyle de başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı olmak üzere, yarışmada emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
‘Babam deniz oldu’ adlı eseriyle yarışmada birinci olan Sami Mert Kurt’a ödülünü Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ‘Bir muzu daha kaç parçaya bölebilirdi ki? Babam’ adlı eseriyle ikinci olan yarışmacı Songül Köküz’e ödülünü Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Başkanı Mustafa Erim, ‘Baba sözlüğü’ eseriyle üçüncü olan yarışmacı Ezgi Sukün’a ise ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar takdim etti.

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