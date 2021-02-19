Tarsus’ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

13 şehidin katili işte o alçak!

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Mersin’in Tarsus ilçesinde alacak verecek nedeniyle bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişinin kepçesini kiralayan Zafer N. (51) işini bitirdikten sonra kepçenin ödemesi konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı taraf Zafer N.’ye rastgele ateş etti. Bacaklarından yaralanan Zafer N., arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Zafer N.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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