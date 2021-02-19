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Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi

DHA

Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı ev, Google'ın haritalar hizmetinde, 'gizemli ev' olarak işaretlendi.
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınırtaşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.
Kazının ardından harabeye dönen ev gizemini korurken, mahalleli kimliği belirsiz kişilerin eve girdiğini iddia ederek, yardım istedi.
Öte yandan, evde yapılan çalışmalar gizemini korurken Google'ın 'haritalar' hizmeti, günlerce konuşulan evi 'Gizemli ev' olarak işaretledi. Tarsus ilçe merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin dikkatini çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus MERSİN, (DHA)
2021-02-19 15:03:35

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