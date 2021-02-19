Başkan Seçer, Tarsus’ta incelemelerde bulundu, esnafla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesinde incelemelerde bulundu. Tarsus esnafıyla buluşan Seçer, Tarsus Otogarı ve şelalede incelemelerde bulunurken; Tarsus Gençlik Kampına getirilen çocuklar ve aileleriyle de bir araya gelip keyifli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus ilçesinde ilk olarak esnafı ziyaret etti, ardından ilçede farklı noktalarda incelemelerde bulundu. Seçer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi meclis üyeleri ve daire başkanları eşlik etti.

Başkan Seçer’in Tarsus gezisi ilk olarak ilçedeki esnafı ziyaretle başladı. Küçük Minare Camiinin bulunduğu sokaktaki esnafın dükkanlarını ziyaret eden Seçer, ardından Eski Hal Caddesi ile 100. Yıl Çarşısı esnafını selamladı. Esnafa hayırlı işler dileyip, sohbet eden Seçer, daha sonra Tarsus Cumhuriyet Meydanındaki Tarsus Belediyesi Emekçi Kadınlar Stantlarını da ziyaret edip, el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınlarla sohbet etti. Başkan Seçer’in esnaf gezisi, Cengiz Topel Caddesi, Mersin Caddesi ve Makam Camii civarındaki esnaf ziyaretleri ile sona erdi. Seçer, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla da selamlaşıp, sohbet etti.



Tarsus Otogar esnafı, Başkan Seçer’i çiçeklerle karşıladı

Daha sonra Tarsus Otogarına giden Başkan Seçer’i otogar esnafı çiçeklerle karşıladı. Otogar esnafı ile beraber Tarsus Otogarını inceleyen Seçer, esnafın sorunlarını da dinledi.

Otogar incelemesinin ardından Tarsus Şelalesinde de incelemeler yapan Başkan Seçer, son olarak Fatih Mahallesinden Tarsus Gençlik Kampına getirilen çocuklar ile bir araya geldi. Gençlik Kampındaki oyun parkurlarında eğlenceli bir gün geçiren çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Seçer, ayrıca orada bulunan Tarsus’a özgü Çatalburun köpeklerini de sevdi.

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