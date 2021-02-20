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Mezitli Belediyesi, Tece’de taziye evi ve muhtarlık binası açtı

İHA

Mezitli Belediyesi, Tece’de taziye evi ve muhtarlık binası açtı

Mezitli Belediyesi tarafından Tece Mahallesinde hayata geçirilen Mehmet Kara Taziye Evi ve Tece muhtarlık binası, düzenlenen törenle açıldı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenleme öncesinde belediye olan Tece’nin eski Belediye Başkanı hayırsever Mehmet Kara, ailesinden kalan binayı belediyeye bağışladı. Bina tadilattan geçirilerek taziye evi ve muhtarlık binasına dönüştürülerek hizmete açıldı. Açılışa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra hayırsever Mehmet Kara ve ailesi, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış sonrası katılımcılar bina ve çevresinde yapılan düzenlemeleri inceledi. Başkan Tarhan, hayırsever Mehmet Kara’ya katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi verdi. Törende ayrıca Tece Mahallesi Muhtarı Muhterem Işık, binanın kazandırılmasında hizmeti bulunan Başkan Tarhan ve birim müdürlerine teşekkür plaketi verdi. Mezitli Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Ballı da yeni muhtarlık binasında kullanılmak üzere bir saat hediye etti.
Mehmet Kara, pandemi tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları içerisinde yapılan törende yaptığı konuşmada, dedesinden kalan ve çocukluğunun da geçtiği tarihi yapının korunarak gelecek nesillere taşınması amacıyla Mezitli Belediyesine bağışladıklarını ifade etti. 1950’li yıllarda inşa edilen binanın kendisinin olduğu kadar Mersin için de önemli olduğuna vurgu yapan Kara, “Bu binanın koruma altına alınarak dönemin mimarisinin gelecek kuşaklara da taşınması hepimizi mutlu etmiştir. Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Tece, Mersin’de en fazla yapılaşmanın olduğu bölge olacak”
Vatandaşlara hizmet için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Tece’de iki taziye evi daha yapılacağı müjdesini vererek, “Mezitli’nin her köşesine hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu açılıştan sonra önümüzdeki hafta da Vanlılar Mahallesi adı verilen bölgede de bir taziye evi açacağız. Başka bir taziye evimizin de inşasına başlıyoruz. Bunun yanında önümüzdeki günlerde bir lise yapılması için temel atılacak. Tüm bunların yanında Tece planını da modern hale getirmek istiyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda tartışma konusu olan TOKİ’ye devredilen 73 dönümlük arazinin yeşil alan ve spor alanı olarak düzenleneceği sözünü aldık. Diğer bir noktada Emniyet Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmelerde otobana yakın daha modern bir emniyet müdürlüğü binası yapılacak. Tece ve Davultepe’nin imar planları da tamamlandı. Çok fazla sayıda müteahhit yatırım yapmak için hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra Tece, Mersin’de en fazla yapılaşmanın olduğu bölge olacak. Bunun dışında yurt dışından gelen çok sayıda insan da yerleşmek için Tece bölgesini tercih ediyor. İlgi odağı olmuş durumda. Tüm bunlar gösteriyor ki, yakın gelecekte Tece en fazla büyüyen bölgelerden birisi olacak” diye konuştu.

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