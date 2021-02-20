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Mersin'de çocuklara deprem simülasyon tırında deprem eğitimi

İHA

Mersin'de çocuklara, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem bilinci oluşturmak adına deprem anında yapılması gerekenlere yönelik eğitim verildi.

Mersin'de çocuklara deprem simülasyon tırında deprem eğitimi

Mersin'de çocuklara, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, deprem bilinci oluşturmak adına deprem anında yapılması gerekenlere yönelik eğitim verildi.
Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar'ın talebi üzerine Cengiz Topel İlkokulu bahçesine konuşlandırılan deprem tırına, çocuklar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin canlandırıldığı simülasyon tırında, ailelere, çocuklarıyla birlikte deprem konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.
Nusratiye Mahalle Muhtarı Dindar, mahalledeki ailelere ve çocuklara deprem bilinci oluşturabilmek adına AFAD İl Müdürlüğünden deprem simülasyon tırı talep ettiklerini belirterek, simülatör sayesinde hiç deprem yaşamayan ve televizyon ekranlarından depremi duyan çocukların, depremin nasıl bir şey olduğunu bir nebze de olsa yaşayarak gördüklerini söyledi. 300'den fazla çocuğa aileleri ile birlikte AFAD personelleri tarafından depreme yönelik pratik ve teorik eğitim verildiğini kaydeden Dindar, çocukların böylece deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti.
2017 yılından bu yana AFAD gönüllüleri konusunda bir muhtar olarak destek olmaya çalıştığını dile getiren Dindar, "Nusratiye Mahallemizde de kendi imkanlarımızla 4 yıl önce kurmuş olduğumuz, tamamı gönüllülerden oluşan 20 kişilik donanımlı bir arama kurtarma ekibimiz mevcut olup, 4 yıldır aktif bir şekilde faaliyet göstermekteyiz. Yaşadığımız küresel iklim değişikliklerini de göz önünde tutarak tüm vatandaşlarımızda afet bilinci oluşturabilmek adına AFAD gönüllüsü olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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