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Seçer ve Karalar 4 kanalın ortak yayınında buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her şeyden öte bir 'metrokent' bir 'megakent' demek" "Mersin'e ikinci limanın yapılmasından yanayım"

İHA

Seçer ve Karalar 4 kanalın ortak yayınında buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her şeyden öte bir 'metrokent' bir 'megakent' demek" "Mersin'e ikinci limanın yapılmasından yanayım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metronun sadece yolcu taşıyarak gelir getirmediğini, kente bir rant getirdiğini belirterek, "Her şeyden öte bir metrokent bir megakent. Mersin büyüyecek, Mersin şahlanacak. Yarının Mersin’ini şimdiden ben tesis etmezsem kim bunu yapacak?" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sun RTV, Kanal 33, Koza TV ve TV A’nın ortak yayınına katıldı. Seçer ve Karalar, iki kentin birlikte yürüttüğü ve yürütebileceği ortak çalışmalar, pandemide sunulan hizmetler, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hayata geçirilen projeler, Mersin Metrosu ve Çukurova Havalimanı gibi önemli konulara ilişkin açıklamalar yaptı.
İki Başkan Tarsus’u konuştu
Başkan Seçer ve Başkan Karalar, yayın için buluştukları Kleopatra Kapısı önünde, Tarsus’un tarihine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Seçer, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus’un tarihi ve kültürel birikime sahip bir yer olduğunu belirterek, “Tarsus’un her noktası bir tarih” ifadesini kullandı. Başkan Karalar ise “Bu yerler Avrupa’nın bir kentinde olsa milyarlarca lira para harcarlar ve olağanüstü turist transferi sağlarlar. Bunlar unutulmuş ama şimdi Başkanımızın sayesinde bu güzelliklerin tamamı ortaya çıkacak” diye konuştu.
31 Mart seçimlerinin ardından yola çıkılan projeksiyonlarla şu anda yapılanların, pandemi koşulları sebebiyle doğal olarak çeliştiğini ve yatırımların önceliğinin değiştiğini ifade eden Seçer, “Sosyal politikaları öncelemeniz daha rasyonel ve doğru hale gelmiş ki, Zeydan Başkan’ı da bu konuda gerçekten takdirle izliyorum, çok önemli çalışmalar yaptı Adana’da. Hatay’dan Antalya’ya, İstanbul’a kadar birçok belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik konusunda ders niteliğinde dokunuşlar yaptı, çalışmalar yaptı. Biz de naçizane Mersin’de, kendi bölgemizde, kendi sorumluluk alanımızda bunları yerine getirdik. Zaman zaman eleştiriler de aldık. Verdiğimiz bir tas sıcak çorbayı, bir kap yemeği beğenmeyenler de oldu. Ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Tok, açın halinden anlamaz. Ama anlayan da anladı, bize dua eden etti" şeklinde konuştu.

“Biz bunların da altından kalkarız”
İki başkan, yönettikleri belediyelerin mali durumlarına da değindi. Başkan Seçer, göreve başladığı günden bu yana geçen 22 ay içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin borç stokunu 3’te 1 oranında azalttıklarını ve bu süreçte hizmetlere de devam ettiklerini belirterek, “Bizim 3 gelir kalemi var. Genel bütçe gelirlerinden kesilen pay, İller Bankası payı, bir de öz gelirlerimiz var. Bizim zorunlu ödemelerimiz, doğal olarak geriden gelen banka taksitlerinden personelinize, çalışanlarınıza ödeyeceğiniz ücretler, maaşlar ve diğer birtakım zorunlu ödemeler, temlikler. Elimizde aslında bu çarkı çevirecek, çok miktarda, bonkörce yatırımlar yapabileceğimiz ya da hesapsız yatırımlar yapabileceğimiz bir rakam kalmıyor ama biz bunların da altından kalkarız” ifadelerini kullandı.
Adana’nın da güçlü bir kent olduğunu ancak Adana Büyükşehir Belediyesinde geriden gelen tahribatların çok fazla olduğunu ifade eden Seçer, TÜİK’in yeni verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla içerisinde Adana’nın yaklaşık 82, Mersin’in ise 79 milyar lira pay aldığını söyledi.
AdanaMersin yolunda otoban bağlantısının Çeşmeli’de noktalandığını hatırlatan Başkan Seçer, hükümetin yaptığı çalışmaya ek olarak kendilerinin de mevcut D400’e paralel bir şekilde alternatif ÇeşmeliMezitli arasında bir çalışmasının olduğunu belirtti. Seçer, “Umut ediyorum çok kısa bir tarihte, özellikle yaz aylarında akşam dönüşlerde yaşanan o kriz ortadan kalkacak. Şu anda 4. Çevre Yolu çalışmalarımız var merkezde. 1,5 kilometrelik bir çalışma. Mersin merkezin batı son noktasına kadar aşağı yukarı ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

“Mersin önemli bir tarım potansiyeline sahip”
Mersin’in önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti: “Adana ve Antalya'da öyle ama Adana ile Mersin arasındaki fark şu; Adana’da daha çok tarla ziraatı yaygındır. Mısır üretimi, soya fasulyesi üretimi, endüstri bitkileri, pamuk üretimi, meyvecilik, mutlaka narenciye bahçeleri. Mersin’e baktığımız zaman daha katma değeri yüksek ürünler görürsünüz. Örtü altı sebzecilik, meyvecilik çok yaygındır. Anamur muzu, çileği çok değerlidir. Mut’un kayısısı, eriği. Bizim en geniş tarım toprakları Tarsus’tadır. Hem tarla ziraatı yapılır, hem de sebze ziraatı, bahçe ziraatı, örtü altı ziraatı, bağcılık. Bizim Tarsus beyazı şu anda dönüştü. Daha modern çeşitlere, daha Avrupa pazarlarına uygun çeşitlere dönüştü ama her türlü ürünü görebiliyorsunuz. Bizim 11 milyar lira gayri safi hasılamız var tarımdan. 16 bin kilometrekare alan burası ve 340 bin hektar da bizim işlenecek alanımız var. Biz bunu sevk ve idare edemeyiz. Bu görev Tarım Bakanlığının. Makro alanda tarım politikalarını onlar yapacak."

“Komisyon şu anda ihale neticesine bakıyor”
Mersin Metro projesinin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Macit Özcan döneminde hafif raylı sistem olarak gündeme getirildiğini, önceki dönemde projelerin çalışıldığını belirten Seçer, “Biz geldikten yaklaşık 7 ay sonra bizlerin de girişimi, Cumhurbaşkanının da takdiri ile böyle bir şey oldu. O dönemde milletvekilimiz, şimdi Bakanımız Lütfi Elvan’ın çalışmaları ve
katkıları ile yatırım programına alındı. Bu tabi daha birinci adım yatırım programına almak. Biz geçtiğimiz perşembe günü ihalesini yaptık. Daha önce ön yeterlik yapmıştık. Şimdi çıktılar firmalar, tekliflerini verdiler. Şu anda tabi prosedür devam ediyor, bir açıklama yapmayacağım. Güçlü firmalar vardı. Önümüzdeki günlerde biz sonucu açıklayacağız. Biz de tabi hesabımıza, kitabımıza bakıyoruz. Komisyon şu anda ihale neticesine bakıyor” açıklamasında bulundu.

“Metro ile kente bir rant getiriyorsunuz”
Metronun sadece yolcu taşıyarak gelir getirmediğini, kente bir rant getirdiğini ifade eden Seçer, “Bizim ilk etapta 11 istasyon var. Önemli rant çevresi orası. Yeraltına iniyorsunuz, galeriler var, otoparklar var, reklam mecraları var, dolayısıyla çok farklı gelir kalemlerimiz var. Her şeyden öte bir metrokent bir megakent. Mersin büyüyecek, Mersin şahlanacak. Yarının Mersin’ini şimdiden ben tesis etmezsem kim bunu yapacak? Londra’sı, Paris’i, Tokyo’su bunu yapmış, 150 yıl önce düşünmüş, 150 kilometre, 200 kilometre yapmış. Siz Mersin’e 13.4 kilometre raylı sistem yapacaksınız, kıyamet koparıyorsunuz. Sanki çok büyük bir proje yapıyormuş gibi. Değil, çok daha farklı bakıyorum ben. Belki şu an için insanlara elzem gelmeyebilir ama 10 sene sonra bize çok dua edecekler diye düşünüyorum” dedi.
Adana Havaalanı ile Mersin’e yapılan havaalanı arasında yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe olduğunun altını çizen Seçer, "Burada turizmi, ticareti, sosyal hayatı, kültürel hayatı muazzam şekilde geliştirecek bir havaalanından bahsediyoruz. Tabii ki, Adanalı hemşehrilerimizin affına sığınıyorum, belki sınırlar bizi birbirimizden ayırıyor ama bu havaalanı Adana’nın, Mersin’in ortak havaalanı. Makro projeleri bölgesel düşünmek lazım. Sadece Adana değil, yani Osmaniye’si, Hatay’ı, Gaziantep’i hepsini bir bütün almak lazım. Yani çok daha kaynak israfını da önlüyorsunuz, çok daha akılcı oluyor. Çok daha efektif oluyor. Burada çok duygusal yaklaşmamak lazım. Daha bölgesel, makro projeleri merkezi yönetimin yapması lazım. Ben bu anlayışı destekliyorum" diye konuştu.

“Mersin’e ikinci limanın yapılmasından yanayım”
Mersin’e ikinci bir limanın yapılması gerektiğini belirten Seçer, “Zaten bizim Mersin’in ikinci liman projeksiyonu daha önce yapılmış, yer tespiti yapılmış, onun etüdü yapılmış, her şeyi hazırlanmış. Ben ikinci limanın yapılmasından yanayım. Bakın dünyayı deniz yoluyla, hava yoluyla, karayoluyla ne kadar çok burayla entegre ederseniz, Adana’yı, Mersin’i ne kadar çok yakınlaştırırsanız o kadar çok gelişirsiniz. Onun için hem havalimanı, hem deniz limanı, hem karayolu güzergahları. Mesela önemlidir, eski E5, kesiştiği nokta Tarsus’tur. Hani doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan. Şimdi bu otoyol ve D400 çok önemli bir güzergahtır. İşte transit ticaretin en yoğun yapıldığı yer. Dünyanın her tarafından ürün buraya geliyor ya da Yumurtalık Limanına geliyor, buradan tüm Ortadoğu’ya, Arap ülkelerine ihracat yapma ya da transit ticaret yapma imkanınız oluyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Karalar: “Kötü misal, misal olmaz”
Adana Metrosu örnek gösterilerek Mersin Metro projesi hakkında eleştiriler yapıldığının hatırlatılması üzerine Başkan Karalar, Adana metrosunun güzergah noktasında eksik kaldığını söyledi. Karalar, şu açıklamalarda bulundu: “Ne yazık ki, bizim metro da hani tamamlanması düşünülmüş ama tamamlanmadığı için eksik kalmış. Hastaneye gitmiyor, havaalanına gitmiyor, otogara gitmiyor, adliyeye gitmiyor gibi güzergah sıkıntısı var. Tamamlanabilseydi belki bütünlüklü bir şey olacaktı. Bizim metro 25 bin kişi taşıyor. Oysa 150 binin aşağısı çok fizibil değil. Biz 2. hat ile ilgili çalışmalar yaptık. Tabii havaalanı ayrı bir yer ama hastanelere, Balcalı’ya, Şehir Hastanesine, adliyeye, stadyuma gidecek bir hat yaptık. Onu yapmak için bir proje sunduk, yatırım programına alınsın diye ama onaylanmadı. Dolayısıyla Mersin’de yapılsın, yapılmasın, ‘hani şu misal, misal olmaz’ diye atalarımızın bir lafı var. Bizimkisi kötü misal. Kötü misal, misal olmaz. Vahap Bey çalıştı. Bu da bir cesaret 300 milyon dolar, 300 milyon avroluk yatırımlar bunlar. Gelirlerimize göre çok ciddi paralar. Bir belediye başkanının cesaret edip gündeme getirmesi, kent açısından çok takdire şayan. Bir yılda projelendirip, yatırım programına aldırıp, imzalatıp bu noktaya getirmesi gerçekten büyük bir başarı. Hiç o konular tartışılmaz. Metro elzemdir, metropollerde toplu taşımanın ana kalemidir, yapılmalıdır.”

“Makro projeleri bölgesel düşünmek lazım”
Mersin’de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanına dair konuşan Başkan Karalar, Mersin ile Adana’nın iki kardeş şehir olduğunu vurgulayarak, Çukurova Havalimanı’nın uluslararası bir nitelik taşıdığını, hem Adana’ya hem de Mersin’e ciddi bir kazanç sağlayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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