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Mersin'de sağlık çalışanları ve Covid hastalarına narenciye desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, ‘Covid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi’ kapsamında hem korona virüse yakalanan vatandaşlara hem de Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına narenciye ürünleri ulaştırılıyor

İHA

Mersin'de sağlık çalışanları ve Covid hastalarına narenciye desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, ‘Covid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi’ kapsamında hem korona virüse yakalanan vatandaşlara hem de Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına narenciye ürünleri ulaştırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, ‘Covid19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi’ kapsamında hem korona virüse yakalanan vatandaşlara hem de Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına narenciye ürünleri ulaştırılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Covid19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi’, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Sosyal Hizmetler ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairelerinin koordinesinde yürütülüyor. Üreticiden alınan narenciyeler ikişer kilo portakal ve birer kilo limon olacak şekilde filelere konulup paketlendikten sonra, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının dağıtım araçlarına yükleniyor. Portakal ve limon fileleri aşhaneye getirildikten sonra oradan alınan gıda kolileri ile birlikte hastaların evlerine kadar götürülüp kapı kapı dağıtılıyor. Özenle paketlenen narenciyeler, korona virüs salgını ile mücadele eden hastaların sofrasına şifa olarak giriyor. Büyükşehir ekiplerinin bıraktığı gıda kolisi ve narenciye ürünlerini kapılarında gören karantinadaki vatandaşlar, pencerelerinden el sallayarak teşekkür etti.
Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da şifa oluyor
Büyükşehir Belediyesinin projesi sadece karantinadaki hastaları değil, salgında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da kapsıyor. Ekipler, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da hazırlanan narenciye filelerinden ulaştırıyor. Portakal ve limon desteği sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor.
Narenciye filelerinde Başkan Seçer’in mesajı da yer alıyor
Vitamin deposu filelerin üzerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, “Sevgili hemşehrim, geçmiş olsun. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, birçok hastalıktan olduğu gibi korona virüsten de korunabilmen mümkün! Mersinimizin C vitamini deposu ürünleriyle, en kısa sürede bu hastalığı da atlatarak sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Acil şifalar dilerim” mesajı da yer alıyor.
Vatandaşlar narenciye ve gıda kolisi talebini 'Alo 185’i arayarak yapabiliyor
Karantinadaki vatandaşlar, gıda kolisi taleplerini 'TEKSİN MERSİN İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi’ne Alo 185’ten ulaştırıyor. Bu doğrultuda tespit edilen hastaların kapısına hem narenciye ürünleri hem de gıda kolileri bırakılıyor. Narenciye ürünlerini Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gıda kolilerini de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı temin ediyor ve yine dağıtımları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gerçekleştiriyor.
“Narenciye ürünlerini bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, 2019’dan bu yana korona virüs pandemisiyle mücadele edildiğini ve hastalıkla mücadele kapsamında birçok yol arandığını ifade ederek, “Maske, mesafe ve hijyenin önemini bildiğimiz bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenmemize ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Vücut direncini artırdığını bildiğimiz C vitamini, korona virüs tedavisinde de yüksek dozda kullanılmakta. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden narenciye ürünlerini, gerek soğuk algınlığı gerek korona virüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük. Soğuk havanın arttığı bugünlerde, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka beslenmemize çok dikkat edelim. Her gün mutlaka narenciye ürünlerini tüketmeye dikkat edelim” dedi.
“Hasta olduktan sonra vücudun doğal vitamine ihtiyacı var”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdür Vekili Selçuk Şahutoğlu, hayata geçirilen projeyle ilgili olarak, “Hasta olduktan sonra vücudun doğal vitamine, bağışıklık sisteminin de güçlenmesine ihtiyaç var. Bizler de bunu dikkate alarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in girişimleri doğrultusunda Mersinli üreticilerin üretmiş oldukları 2 kilo portakal, 1 kilo da limon olmak üzere toplam 3’er kiloluk vitamin filelerini oluşturduk. Bunları da vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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