‘Babam ve Ben’ serbest yazı yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Babam ve Ben’ konulu serbest yazı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans salonunda düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi Başkanı Mustafa Erim, dekanlar, dernek üyeleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.



“Bu yarışmalar, edebiyatın ve şiirin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor”

Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin edebiyatla ve şiirle buluşmalarının önemine dikkat çekti. Pandemi döneminde tören yapmak zorlu olsa da böylesi bir dönemde bu töreni gerçekleştirmenin konuya verdikleri önemi gösterdiğini belirten Çamsarı, “Bu yarışmalar, edebiyatın ve şiirin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak ve öğrencilerimizin edebiyatı hayatlarına yansıtmaları açısından çok faydalı ve onları ilerisi için motive eden güzel bir anı oluyor. Her yıl, içerisinde bulunulan senenin konseptine uygun olarak düzenlenen yarışma sonrasında kitaplaşan eserler de kütüphanemizde özel bir yere sahip oluyor. Öğrencilerimizin, bu alandaki yeteneklerini geri bırakmayacak şekilde cesaretle yazmaya devam ettirmelerini istiyorum. Dereceye girip ödül kazanan arkadaşlarımızı ve törende emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.



“Gençlerimize dokunmak ve onların heyecanlarını paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor”

Edebi mirası gençlerle buluşturmak ve onların heyecanlarına ortak olmak için bu yarışmaları düzenlediklerini ifade eden Dernek Başkanı Erim de “2012 yılından itibaren farklı konseptlerde düzenlediğimiz yarışmalarımızın 9’uncusu neticelendi. Türk Dil ve Edebiyat Derneği olarak her yıl kasım ayında kurul üyeleri olarak bir araya gelip yarışma konseptini belirliyoruz ve kararı rektörümüze sunuyoruz. Düzenleme kurulumuz ve üniversitedeki akademisyenlerimizle gelen eserleri inceliyor ve kazananları belirliyoruz. Süreç zor ve yorucu olsa da gençlerimize dokunmak ve onların heyecanlarını paylaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin edebi mirasımızı keşfetmeye ve aynı heyecanla yazmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. 9 yıldır sürdürdüğümüz bu yarışmalarda Mersin Üniversitesinin çok büyük desteğini gördük. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı olmak üzere, yarışmada emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dereceye girenlere ödülleri verildi. ‘Babam Deniz Oldu’ adlı eseriyle yarışmada birinci olan Sami Mert Kurt’a ödülünü Rektör Çamsarı, ‘Bir Muzu Daha Kaç Parçaya Bölebilirdi Ki Babam?’ adlı eseriyle ikinci olan yarışmacı Songül Köküz’e Dernek Başkanı Erim, ‘Baba Sözlüğü’ eseriyle üçüncü olan yarışmacı Ezgi Sukün’a ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar takdim etti.

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