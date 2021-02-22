Jandarmadan okul kütüphanesine kitap

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Mersin'de jandarma personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in anısını yaşatmak için başlattığı kampanyada topladığı 560 kitabı, şehidin adıyla açılan kütüphaneye bağışladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in anısını yaşatmak, çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve toplumda kitap okumanın önemine dikkat çekmek maksadıyla kitap bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Jandarma personelince toplanan 560 adet kitap, Toroslar ilçesi Musalı Mahallesindeki Veli Haşim Çiftçi Okulunda şehit Durmuş Tek anısına açılan kütüphaneye bağışlandı.

Kitaplar jandarma personeli tarafından okul yöneticilerine teslim edildi.

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