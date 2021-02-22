Nida Beyoğlu Arslan: “Hammadde zamları nedeniyle bant altın değerine yükseldi”

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, hammaddede yaşanan zamlar nedeniyle bantın altın değerine yükseldiğini söyledi.

Bant sektörü temsilcileri hammaddede yaşanan zam artışlarından yana dertli. Bantın altın değerini taşıdığını, mart ayında tekrar zam yapılacağını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Hammadde grubunda hem temin etme hem de zam artışları devam etmekte. Doların kur dengesizliğinden kaynaklı olarak hammaddeye yatırım yapan kazanıyor. Şu anda hammadde altın değerini taşıyor. Bu kriz ortamında zam artışlarını müşterilerimize minimum seviyede yansıtıyoruz. Sadece bant sektöründe değil, tüm sektörlerde dünya çapında bir kriz var. Kimyasal tedarikinde de ciddi anlamda zorluk çekiyoruz. Biz piyasa gidişatını öngörerek bağlantılarımızı yaptık. Fakat üretimin devam etmesi, daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek açısından yapılan zam artışlarında düzenleme talep ediyoruz" dedi.

Zamları müşterilerine minimum seviyede yansıttıklarını ve tüketiciyi bu şekilde desteklediklerini de dile getiren Arslan, "Zamlar doğal olarak bizi etkilediği kadar tüketiciyi de etkiliyor. Bu sebepten kaynaklı olarak yapılan zamları en az seviyede tüketiciye yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Bu da haliyle işletmeyi olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu.



"İstikrarlı üretim anlayışımız devam edecek"

Bant sektörünün öncü kuruluşlarından olan BonaBant, yeni yatırımları ile birlikte üretim kapasitesini her geçen gün artırıyor. İstikrarlı üretim için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Arslan, "Ülkenin kalkınması için üretim birinci önceliktir. Her ne kadar bizi etkileyen olumsuz koşullar vuku bulsa da bizler istikrarlı üretime devam edeceğiz. Bunun için de üreticinin desteklenmesi gerekiyor. BonaBant kabuğuna sığmayan bir marka haline geldi. Hem Türkiye'de hem de dış pazarda kendimizi kanıtladık. Yakaladığımız bu ivmeyi iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey; üreticinin önünün açılmasıdır" şeklinde konuştu.

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