Sezonun ilk turfanda şeftalisi Tarsus’ta hasat edildi Flamenya şeftalisinin kilosu da 120 TL'ye alıcı buldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çiftçi İsa Zeybek, 7 dekarlık serada sezonun ilk şeftalisini yetiştirdi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Ateş, yeni tür şeftali cinsi olan Flamenya şeftali çeşidini Türkiye'de ilk kez Tarsus'un Özel Bahşiş Mahallesinde çiftçi İsa Zeybek tarafından yetiştirildiğini ve kilosunun da 120 TL'ye alıcı bulunduğunu kaydetti.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Avcı şunları söyledi: "Türkiye'de ilk turfanda şeftalimizi Tarsus' ta yetiştirerek hasadını yaptık. 7 hektarlık serada çiftçimiz İsa Zeybek tarafından Flamenya cinsi şeftalimizin sezonun ilk hasadı yaparak ürün aldık. Türkiye'de ilk Tarsus' ta yetişen şeftalinin hasadında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli ve hayırlı ve uğurlu olsun."

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