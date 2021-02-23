Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı.

Kentte 3 ayrı evden 19 bin 700 TL nakit para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracı takibe alan ekipler, Osmaniye'ye giden şüphelileri otobanda durdurdu. Araçta bulunan E.Ç., D.Ç., N.Y. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve D.Ç. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, N.Y. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-02-23 10:50:23



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