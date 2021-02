Hakan Canan Can: "Kırşehir Belediyespor maçından puan çıkartıp moral bulmak istiyoruz"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Kırşehir Belediyespor karşılaşmasından takım olarak ihtiyaçları olan moral puanını çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün konuk edecekleri şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor maçı öncesinde teknik ekip ve oyunculara güvendiklerini kaydeden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, "Zor bir maç olacak. Rakibimiz şampiyonluk hedefinde. Tarsus’ a 3 puan için geldi. Tarsus İdman Yurdu olarak grubumuzda her takımdan puan ve puanlar çıkartacak güçtedir. Kırşehir Belediyespor ekibinden de puan ve puanlar alacak güce sahibiz. Önemli eksiklerimiz var. Sakat ve Covid tedavisi olan oyuncularımız var. Kırşehir Belediyespor maçına iyi hazırlandık. Oyuncularımızın moralleri üst seviyede. Takım olarak sadece puana ihtiyacımız var. Bu puanı saha avantajımızı iyi kullanarak, Kırşehir Belediyespor’dan arzuladığımız puanı alarak haftayı kapatacağımıza inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

Tarsus İdman YurduKırşehir Belediyespor maçı saat 13.00’de Tarsus Şehir Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.