Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinin temeli atıldı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, ders çalışma alanlarının da yer alacağı kütüphane ve taziye evinden oluşacak Kültür Kompleksinin temelinin atıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşların desteği ile Menteş Mahallesinde sosyal, kültürel ve eğitim alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan Kültür Kompleksinin temeli atıldı. 600 metrekarelik alana inşa edilecek olan Yenişehir Kültür Kompleksi, 3 ay sonra hizmete açılacak. İçerisinde öğrencilerin ders çalışabileceği kütüphane ve mahalle halkının kullanabileceği taziye evinin de yer alacağı komplekste, aynı zamanda sosyal mekanlarda yer alacak.

“Verdiğimiz sözü yerine getirdik”

Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, zor koşullara rağmen vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirterek, çalışmalarını bu yönde devam ettirdiklerini söyledi. Seçilmeden önce verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Özyiğit, “İhtiyaç duyulan mahallelerimizde kütüphane ve kültürümüzün temellerini oluşturan ve büyük kentlere evirildiğimiz koşullarda bir miktar zayıflayan o ilişkileri yeniden kuracağımız, acıyı birlikte paylaşacağımız, zor günleri birlikte atlatacağımız taziye evi gibi mekânları yapmak, bunları yaparken de insanımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine önemli katkı sunacak kütüphane gibi bir eğitim merkezini işin içine katma noktasında bir davranışımız oldu. Seçilmeden önce halkımıza bu sözleri verdik, verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Özyiğit’ten balık pazarı ve rehabilitasyon merkezi müjdesi

Menteş Mahallesinde inşaatına başlanan kompleksten çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların yararlanabileceğini ifade eden Başkan Özyiğit, “Burada aynı zamanda vatandaşlarımızın oturup vakit geçirebileceği, sosyal mekanlar ve dinlenme alanları da olacaktır. Bu merkezimiz, 686 metrekarelik parsel üzerine 600 metrelik inşaat sahasına sahip olacak. Bu kompleksin yapımında verdikleri bağıştan dolayı inşaat firmasına teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki dönemde Eğriçam Mahallesinde balık pazarı ve yine Barbaros Mahallesinde yapacağımız eğitim ve rehabilitasyon merkezinin temel atma töreninide sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakımevinin büyük oranda tamamlandı ve önümüzdeki aylarda hizmete açacağız” diye konuştu.

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