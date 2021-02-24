Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL´den satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL´den satıldı

DHA

Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL´den satıldı


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen, sezonunun en çok tüketilen meyvesi olarak bilinen turfanda can eriği hasadı başladı. 3 dönümlük serada can eriği üretimi yapan Cengiz Yıldız, sezonun ilk hasadını alarak, eriğin kilogramını 500 TL'den sattı.
Erdemli ilçesinde yazın habercisi can eriğinin hasadı, havaların sıcak gitmesi nedeniyle 10 gün erken başladı. Erdemlili üreticiler, Türkiye´den ilk turfanda erik hasadını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.
İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde 3 dönüm örtü altında, erik üreticiliği yapan Cengiz Yıldız, sezonun ilk hasadını yaptıklarını ve eriğin kilogramını 500 TL'ye sattıklarını söyledi. Yıldız, "Sezonun ilk hasadını şubat ayında yapmış bulunuyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hasat zamanı 10 gün öncesinden yapıldı. İlk hasat olmasına rağmen rekolte de çok güzel. İnşallah bundan sonraki hasatlar da güzel ve bereketli geçer. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.
BÜYÜKŞEHİRLERE GİDİYOR
Erdemli'de Türkiye'nin ilk turfanda erik hasadının ardından alım yaptıklarını aktaran erik tüccarı Selahattin Öztürk, "Kilosunu 500 TL'den satın aldığımız erikleri yüzer gramlık kaselere koyarak satışa sunacağız. İlk hasat ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere göndereceğiz. Daha sonra hasat çoğaldığı zaman eriklerimizi bütün ülke geneline ve özellikle Rusya pazarına göndereceğiz. Şu anda özellikle hamileler ve aş erenlerin tercih ettiği can erikleri kısa süre sonra çoğalacaktır. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli sezon diliyorum" diye konuştu.
'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİYOR'
Can eriği hasadının erken yapılmasının nedenini iklim değişikliğine bağlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Besili, "Türkiye artık iklim değişikliğine gidiyor. Akdeniz iklimi yerine yarı kurak bir iklime doğru gidiliyor. Artık bundan sonra bütün üreticilerin bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte birçok ürün artık normal mevsiminden önce hasat edilebiliyor. Can eriği hasadının normalde mart ayının başlarında yapılması gerekiyordu ama havaların sıcak olması nedeniyle hasat zamanı öne alınmış oldu" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-02-24 08:36:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Örtü altı turfanda erik çıktı Mersin'i Erdemli ilçesinde sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle örtü altı erikler erken yetişti
YEREL HABERLER Örtü altı turfanda erik çıktı Mersin'i Erdemli ...
Öldürüp su kuyusuna attıkları cesedi iki gün evde saklamışlar
YEREL HABERLER Öldürüp su kuyusuna attıkları cesedi iki gün evde ...
Kayıp yaşlı adamı öldürüp su kuyusuna atmışlar 2 gündür kayıp yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamı öldürüp su kuyusuna atmışlar 2 ...
Dinçer’den gelir kaybı ve kira desteğine başvuru çağrısı
YEREL HABERLER Dinçer’den gelir kaybı ve kira desteğine başvuru ...
Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Kültür Kompleksinin temeli ...
Yılmaz, Toroslar esnafıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yılmaz, Toroslar esnafıyla bir araya geldi
Tarsus'ta çiftçilere drone ile eğitim
YEREL HABERLER Tarsus'ta çiftçilere drone ile eğitim
Hakan Canan Can: "Kırşehir Belediyespor maçından puan çıkartıp moral bulmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hakan Canan Can: "Kırşehir Belediyespor maçından puan ...
Gültak: "Akdeniz'de kentsel dönüşümden başka çare yok"
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz'de kentsel dönüşümden başka çare ...
Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber
YEREL HABERLER Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber
Av. Gökalp: “Büyü dolandırıcıları 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir”
YEREL HABERLER Av. Gökalp: “Büyü dolandırıcıları 10 yıla kadar ...
İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarma ekiplerince ...
Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları kesintisiz ...
Yaylacıların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Yaylacıların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar ...
Erdemli Belediyesi, yılda 14 bin gül fidesi üretiyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, yılda 14 bin gül fidesi üretiyor
Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
YEREL HABERLER Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
ÇKA, KOBİ’lere ilk kez teknik destek uyguladı
YEREL HABERLER ÇKA, KOBİ’lere ilk kez teknik destek uyguladı
Narkotik polis yeleği giyen şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Narkotik polis yeleği giyen şüphelinin aracında ...
Hırsızlık zanlıları kaza sonrası tamirciye gidince yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları kaza sonrası tamirciye gidince ...
Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarından ...
Mezitlili çocuklar, ayaklarına kadar gelen karda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Mezitlili çocuklar, ayaklarına kadar gelen karda ...
Çadırların arasından çocuk kahkahaları yükseldi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Suriyeli tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlarda düzenlediği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Çadırların arasından çocuk kahkahaları ...
Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ortaya çıktı Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasında üzerine polis yeleği giyip dışarıya çıkan bir kişi, kontrol noktasındaki gerçek polislerin dikkatiyle yakayı ele verdi Yapılan incelemesinde polis olmadığı ortaya çıkan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Polis yeleğiyle çevirmeye girdi, sahte polis olduğu ...
Engelli çocuğun polisle buluşma hayali gerçek oldu Mersin'de yaşayan ve epilepsi hastalığı nedeniyle engelli olan İdris Dinç'in polisle buluşma hayali gerçek oldu Babasının CİMER üzerinden başvurusuna duyarsız kalmayan Mersin polisi, engelli çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL HABERLER Engelli çocuğun polisle buluşma hayali gerçek ...