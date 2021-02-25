Mersin’de kırma Kangal cinsi 3 köpek ölü bulundu

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Mersin’in Mut ilçesinde kırma Kangal cinsi 3 köpek telef olmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Deveci Mahallesinde yol kenarı ve bahçe kenarında kırma Kangal cinsi köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören mahalle sakinleri, Mut Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri ve Mut DKMP Şefliği ekipleri inceleme yaptı.

Köpeklerin tavuk kırıntısına zehir konularak öldürüldüğünü iddia eden mahalle sakinleri, "Küçükbaş hayvanların bekçileriydi. Kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

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