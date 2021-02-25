Mersin’de "Birlikte Güçlüyüz Projesi" başladı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Birlikte Güçlüyüz Projesi’ kapsamında ziyaretler yapılarak, çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla Tarsus ve merkez ilçelerde ’Birlikte Güçlüyüz Projesi’ başlattı. Proje kapsamında polisler, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde mahalle, muhtar ve esnaf ziyareti yaparak, vatandaşların yanlarında olduklarına vurgu yaptı.

Ayrıca polisler, ziyaretlerde karton çanta, takvim, ajanda, kolonya ve broşürden oluşan çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.