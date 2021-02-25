Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapalı 5 bin 785 esnafa gıda kolisi dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde iş yerleri kapalı durumda olan 5 bin 785 esnafa gıda kolisi desteğinde bulunuyor. Gıda kolileri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 29 esnaf odasına teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 29 esnaf odasına teslim edilen gıda kolileri, pandemi nedeniyle iş yerleri kapalı durumda olan 5 bin 785 esnafa ulaştırılıyor. Gıda kolisi desteğinden yararlanan esnafın büyük çoğunluğunu kıraathane ve servis işletmecileri oluşturuyor. Gıda kolileri, bir ailenin yaklaşık bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.



Pandeminin ilk aylarında 16 bin 122 esnafa gıda kolisi dağıtılmıştı

Pandeminin Türkiye’de de etkisini gösterdiği ilk aylarda Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra 13 ilçede toplam 16 bin 122 esnafa gıda kolisi desteği sağladı. Kısıtlamalar ve yayımlanan genelgeler doğrultusunda Mersin’de binlerce esnaf 11 aydır iş yapamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediyesi, imkanları ölçüsünde zor günler yaşayan esnafa desteklerini sürdürdü. Belediyenin kiracısı olan ve faaliyetleri durdurulan esnafa önce kira desteği sağlandı. Genelgeler doğrultusunda iş yerleri kapalı durumda olan esnafın evlerine ait su faturalarının 500 TL’ye kadar kısmını Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Son olarak yakın zamanda toplu taşıma esnafına vize ücreti ve araç yaşıyla ilgili kolaylık sağlayacak önemli kararlar alındı.



“Daha önce de bir koli yardımı yapmıştı, bu ikinci koli yardımı”

Esnaf odalarının bildirdiği sayı doğrultusunda iş yerleri kapalı durumda olan 5 bin 785 esnaf için Büyükşehir Belediyesi bir gıda kolisi desteği daha başlattı. İçerisinde temel gıdaların yer aldığı koliler kentteki 29 esnaf odası aracılığıyla üyelere ulaştırılmaya başlandı.

Mersin Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odasına üye 250 esnaf, gıda kolisi desteğinden yararlandı. Oda Başkanı Adem Yaşat, “Bir seneden beridir kantinci esnafımızın iş yerleri kapalı durumda. Sonumuz da belli olmadığı için esnafımız büyük bir tedirginlik içerisinde. Burada esnafın durumunu görmesi, 500 liraya kadar su faturasını ödemesi çok güzel. Daha önce de bir koli yardımı yapmıştı, bu ikinci koli yardımı. Biz istekte bulunduk, isteğimizi geri çevirmedi sağ olsun” diye konuştu.

Kuyuluk Belediye Ortaokulunun kantin işletmeciliğini yapan Faruk Uyanmış ise 11 aydır zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, “Ev geçindiriyoruz, çocuğumuz var. 11 aydır ek bir iş yapacak durumumuz olmadığından sürekli evdeydik ve epeyce sıkıntı yaşadık. Ama şimdi Başkanımız Vahap Seçer’den benim aldığım bu ikinci koli. Ufak da olsa insanı mutlu eden bir şey. Evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Küçük esnafımız şu an çok zor durumda. Buna çok büyük destek veren bir başkanımız var” dedi.



“En azından esnafımızın evindeki bir aylık gıdasını karşıladı”

Mersin Berberler ve Kuaförler Odasına üye ve şu anda iş yapamaz durumda olan; dövme dükkanı işleten, hamam ve sauna işletmeciliği gibi meslekler yapan 225 esnafa da gıda kolisi desteği sağlandı. Oda Başkanı Doğan Gündüz, pandeminin ilk aylarında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 200 üyenin tamamına gıda kolisi desteği sağlandığını hatırlatarak, “O süreç içerisinde tabii ki çok büyük bir destekti. Berber ve kuaförlerimiz 2 ay çalışamadılar. Dövmeciler, hamamcılar, saunacılar, masajcılar, spor salonlarımız da 1 yıldır çalışamıyor” ifadelerini kullandı.

Gıda kolisi desteği için teşekkür eden Gündüz, “Küçük de olsa en azından esnafımızın evindeki bir aylık gıdasını karşıladı. Gerçekten mükemmel bir şey” diye konuştu.



“İşlerimiz çok kötü, bir dükkan kapattık”

Dövme dükkanı işleten Erdal Tomarza ise normalleşme süreçlerinde alınan kararlarla zaman zaman dükkan açabildiklerini, ancak uzun süredir iş yapamaz durumda olduklarını belirterek, “Kolay geçmiyor, işlerimiz çok kötü. Bu arada bir dükkan kapattık. Tabii ki bu çok iyi bir şey, gönlümüzü aldı. Bu koli bazı ağabeylerimiz, kardeşlerimiz için gerçekten iyi bir yardım” dedi.

Servis işletmeciliği yapan Ömer Menan da süreçten en fazla etkilenen mesleklerden birisini yaptığını vurgulayarak, “Bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Belediyemiz su faturalarıyla ilgili de bir çalışma yaptı. Gıda kolilerinin diğer meslek gruplarına da faydası olacaktır, bu çalışmalar sadece servisçi esnafı için yapılmadı” dedi.

Tarsus’ta da bin 255 esnafa gıda kolisi ulaştırıldı. Tarsus Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Tavman, “Vahap Bey ve ekibi yaşadığımız süreç içerisinde esnafımızdan elini çekmedi. Gerekli yardımlarda bulunduğu için kendisine esnafım ve yönetimim adına çok teşekkür ediyorum” derken, Tarsus Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yalçın ise “Başkanlığını yaptığım odaya kayıtlı kantinci esnaflarımız var. Bunlar 80 civarında. Pandemi döneminde kantinci esnafımız mağdur oldu” diye konuştu.

Tarsus Kahveciler Odası Başkanı Halil Şekerci ise “Malumunuz pandemiden en çok etkilenen esnaf grubunda başı çekmekteyiz. Esnafımız perişan, mağdur” dedi.

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