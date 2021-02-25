Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'de Remzi Kuzal'ı (76), başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü iddia edilen H.B. ile cesedi su kuyusunda atmada kendisine yardım ettiği belirtilen Y.Ö. ve M.N.E. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-02-25 16:43:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.