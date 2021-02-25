Yaşlı adamı öldürüp kuyuya atan şüpheliler, adliyeye sevk edildi (2)

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de Remzi Kuzal'ı (76), başına sert bir cisimle vurup öldürdüğü iddia edilen H.B. ile cesedi su kuyusunda atmada kendisine yardım ettiği belirtilen Y.Ö. ve M.N.E. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-02-25 16:43:59



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