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Başkan Seçer, Silifke’de incelemelerde bulundu, esnafla buluştu

İHA

Başkan Seçer, Silifke’de incelemelerde bulundu, esnafla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde incelemelerde bulunarak, esnafla bir araya geldi. Pandemi döneminde bir ekonomik ve psikolojik tahribat olduğunu belirten Seçer, imkanları azami şekilde kullanıp vatandaşın bu süreci en az tahribatla atlatmasını sağlamak istediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bu kez Silifke’de devam etti. Silifke’de esnaf gezisi ve saha incelemeleri yapan Başkan Seçer, görevine yakın zamanda başlayan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’yı da ziyaret etti.
Silifke programına sabah saatlerinde Atayurt Toptancı Hal Kompleksi esnafı ve pazar esnafı ziyareti ile başlayan Seçer, esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu. Hal esnafı ziyaretinde güzel anlar yaşanırken, Başkan Seçer kadınlarla birlikte bakla paketledi.

“Pandemi sürecini vatandaşın en az tahribatla atlatmasını istiyoruz”
Başkan Seçer, esnaf ziyaretinin ardından Gazi Mahallesinde devam eden yağmur suyu hattı çalışmasını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Burada esnaf ziyareti ve yağmur suyu hattı çalışması hakkında konuşan Seçer, “Pandemi şartları sokak çalışmalarımızı biraz kısıtladı. Ancak şartları zorluyoruz. Zaman zaman sokakta neler oluyor, çalışmalarımız nasıl gidiyor, vatandaş nelerden şikayetçi, neler talep ediyor; bunları yerinde görmeyi arzu ediyoruz. Bugün de Silifke’deyiz. Sabah Toptancı Sebze Halini ve oradaki pazar yerini gezdik. Vatandaşlarımızla, esnafımızla görüşme imkanımız oldu. Pandeminin getirdiği bir ekonomik ve psikolojik tahribat var, bunu görmek lazım. Biz yöneticiler olarak imkanlarımızı en azami şekilde kullanıp vatandaşın bu süreci en az tahribatla atlatmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

“Ne iş yaparsak yapalım o işin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz”
Gazi Mahallesindeki yağmur suyu hattı çalışmasına da değinen Seçer, “Gazi Mahallesinde bin 557 metrelik bir yağmur suyu hattı çalışması yapılıyor. Bu bölgenin kotundan kaynaklı yağışlı havalarda su basma sıkıntısı yaşanıyordu. Daha çok kotun aşağısında kalan konutlarda, işyerlerinde yıllardır süregelen bir sorun. Yaptığımız bu çalışma ile bu sorunu ortadan kaldıracağız. Toplamda da bağlantılarıyla bin 900 metreyi bulacak bir yağmur suyu hattı çalışmamız var. İmalatta biraz gecikmeler oldu ama yüklenici firmanın yetkilisi arkadaşımızla da görüştüm; kısa sürede bu çalışmayı bitireceğiz ve vatandaşlarımızın bu rahatsızlığını ortadan kaldıracağız. Biz de arzu ediyoruz, yaptığımız işleri zamanında yapalım, hatta mümkünse en kısa zamanda yapalım. Göz boyamak için yapmayalım. İnsanlara ‘lafta iş yapıyor’ dedirtmek için değil, gerçekten hizmet gerekli olduğu için yapalım ve zamanında işi bitirelim” diye konuştu.

“Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz”
Seçer, merkez Yenişehir ilçesinde kısa süre önce trafiğe açtıkları katlı kavşağa da değinerek, “Sevgi Katlı Kavşağının inşaatını 87 gün gibi kısa bir sürede bitirdik. Bundan sonra çalışmalarımız böyle olacak. Göreve geldiğimiz yaklaşık 2 yıldır buna dikkat ediyordum zaten ama bundan sonra da hem MESKİ’nin altyapı çalışmalarında hem de Büyükşehir Belediyesinin üst yapı çalışmalarında; yağmur suyu hattı yapıyorsanız, içme suyu şebekesi döşüyorsanız, kanalizasyon, arıtma yapıyorsanız ya da yolasfalt yapıyorsanız, ne iş yapıyorsak yapalım; o işin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Kaynak israfını ortadan kaldırmak için de çok önemli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar önemli mali sıkıntıların üstesinden gelmek için bazı tedbirler aldık. Bundan sonra da mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendireceğiz ve yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Grup Amirliğinde de itfaiye personeli ile bir araya geldi. Silifke programını yine esnaf ziyareti ile tamamlayan Seçer, Taşucu Mahallesindeki esnafı tek tek gezerek, hayırlı işler diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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