Akdeniz Belediyesi personeline ‘Doğrudan Temin ve İhale Kanunu’ eğitimi verildi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Akdeniz Belediyesinin tüm hizmet birimlerinde görevli personeline yönelik olarak, ‘Doğrudan Temin ve Kamu İhale Kanunu Mevzuatı’ konularında eğitim verildi.

Akdeniz Belediyesi, hizmet içi eğitim programlarıyla yöneticiler ve personeli bilgilendirmek ve güncel mevzuata hakim olmalarını sağlamaya dönük etkinliklerine devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Doğu Akdeniz Belediyeler birliği katkılarıyla Türkiye Belediyeler Birliği Destek Hizmet Müdürü Halil İbrahim Azak tarafından, belediye konferans salonunda sunum gerçekleştirildi.

Belediye birim müdürlerinin de katılımıyla gerçekleşen sunumda; Mali Hizmetler, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri, Arşiv, Zabıta, Bilgi İşlem, İmar ve Şehircilik, Ruhsat Denetim, Yapı Kontrol, Park Bahçeler, Fen İşleri ve Çevre Koruma müdürlüklerinin personeline, mevzuattaki güncel bilgi ve değişikliklerle ilgili eğitim verildi. Sunumda ayrıca; kişisel gelişim, iletişim becerileri, öfke yönetimi gibi mevzuat dışı konularda da sunum yapıldı.



“İş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi önemli”

Belediyelerde hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimleri ile personelin kapasitesinin yükseltilmesine önem verdiklerini vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, göreve geldiklerinden bu güne dek bu konudaki talep ve eleştirileri de dikkate aldıklarını söyledi. Belediyelerde yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, eksiksiz, zamanında ve sorunsuz şekilde sürdürülmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Gültak; vatandaş memnuniyetine önem verdikleri kadar belediye personelinin de gerek eğitim gerek motivasyonunu önemsediklerini ifade etti.

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