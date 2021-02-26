Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanları için yuva yapıyor

Pandemi önlemleri nedeniyle zor günler yaşayan sokak hayvanları için mama, yem ve su desteğini sürdüren Akdeniz Belediyesi, sokakta yaşayan canları soğuk havalardan korumak amacıyla da kulübeler üretiyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede son birkaç ay içinde sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 4 ton mama ve yem dağıtıldı. Akdeniz Belediyesi, sokak hayvanlarının barınabilmesi için ayrıca kulübe yuvalar da yapıyor. Teknik birimler sahası marangozluk atölyesi ekipleri, son birkaç ay içerisinde 82 adet kulübe imal etti. Kulübeler, soğuk havalardan korunabilmeleri için sokak hayvanlarının mesken tuttuğu park, yeşil alan ve arazilere yerleştirildi.

Öte yandan, havyan severlerin talebi, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın da talimatı üzerine Adanalıoğlu Mahallesi sahilini mesken tutan onlarca köpek için toplam 100 metrekarelik bir alanda, 5 padokun bulunduğu, yaklaşık 20 köpeğin barınıp beslenebileceği korunaklı ve sağlam bir mekan da yapılmıştı.



“Sokak hayvanlarına karşı hepimiz sorumluyuz”

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, sokakta yaşayan dostlarımızın kışın soğuktan, yazın da sıcaklardan korunmaları için kulübeler imal ederek uygun yerlere yerleştiriyor. Böylece can dostlarımıza daha korunaklı alanlar sağlıyoruz. Özellikle bu zorlu günlerde sokakta yaşayan canlarımızı unutmayalım; kaldırım veya uygun yerlere mama ve su kapları bırakalım. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini mutlaka aşılayalım. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. Sokak hayvanlarımızın mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da tek ricamız, sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı duyarlılık göstermeleridir” diye konuştu.

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