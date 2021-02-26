48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)VAN'da 10 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 48 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Mehmet Şefik D. (39) Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Van'da 2011 yılında işlenen, 3 kişinin tutuklandığı cinayete ilişkin aranan Mehmet Şefik D.'nin Mersin'de olduğunu belirledi. 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan hakkında 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Şefik D., merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde bir evde şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kimseyi öldürmedim, suçsuzum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-02-26 14:25:45



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