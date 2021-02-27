Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 kardeş, toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle 4202 Sokak'ta Tuncay ve Fatma Kuytul çiftine ait evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında, çekyatın üzerinde yatan Mehmet (3) ve Ahmet (4) Kuytul kardeşler yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, morgtan alınarak mahalleye getirildi. İki kardeşin tabutları cenaze aracındayken cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ahmet ve Mehmet kardeşler, mahalledeki Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazey Kuytul ailesinin yanı sıra yakınları ve komşuları da katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-27 14:24:32



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