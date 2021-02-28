Seçer, 'Travel Turkey İzmir Fuarında Mersin'i tanıttı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Herkesi Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin turizm değerlerini dünya ile buluşturan ve bu yıl pandemi dolayısıyla dijital ortamda gerçekleştirilen 'Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı. Fuarda, Mersin'in kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alandaki potansiyelini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Herkesi Mersin’e, Mersin’in güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen fuar, pandemi dolayısıyla dijital olarak gerçekleştirildi. Fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi il sunumunu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Mersin’in kültür, sanat, turizm, spor, gastronomi gibi birçok farklı alandaki potansiyelinden söz eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlarda hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

“Mersin olağanüstü özelliklere sahip bir kent”

Mersin'in olağanüstü özelliklere sahip bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Aslında bir turizm kenti ama geldiğimiz noktada tam olarak turizm potansiyellerinin açığa çıkarıldığından söz edemeyiz. Oysa ki, muazzam bir sahil kenti. 320 kilometre kuş uçuşu sahili olan bir kent. İklim olarak Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir kent. Toros dağlarının eteklerinde, sırtını Toros dağlarına dayamış, muazzam doğa güzelliklerine sahip bir kentimiz. Bunun yanında tarihi, kültürel birikimleri olan bir kent. Bunları insanlığın hizmetine sunamıyoruz. Bu da bir realite. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin katkılarıyla bu değerleri, bu potansiyelleri açığa çıkaracağız. 9 turizm bölgemiz var. 8 'Mavi Bayrak' sahibi plajımız var. Bunun yanında birçok ören yerimiz var. Özellikle belediyemizin ilgilendiği, Mersin’in merkezinde bulunan Yumuktepe Ören Yerleri var. Orada arkeoloji çalışmaları devam ediyor. Ancak yeni yaptığımız bir proje ile orayı insanlığın hizmetine sunabiliriz diye düşündük ve çalışmalarımızı bu anlamda yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı.

“Mersin'in tanıtımına tesir etmek istiyoruz”

Mersin’i tanıtmanın yollarından bir tanesinin de kültüre ve sanata gerekli önemi vermek olduğunu kaydeden Seçer, “Biz de bu anlamda kültür ve sanat etkinliklerini önemsiyoruz. Önemli ve zengin bir tiyatro topluluğu oluşturduk. Türkiye'nin gerçekten yetenekli gençlerini Mersin'de topladık. Şu anda birçok oyun sergilemek üzere çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ancak pandemi koşulları bu oyunların halka açık sergilenmesini engelliyor. Radyo ve sosyal medya aracılığıyla tiyatrocularımız oyunlarını vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle paylaşma imkanı buluyor. Mersin'de kültür ve sanat etkinliklerini yoğunlaştırarak kentin tanıtımına tesir etmek istiyoruz. İnsanların Mersin’i görmesini istiyoruz, Mersin’i tanımasını istiyoruz" diye konuştu.

Mersin’in, uluslararası müzik festivaline ev sahipliği yaptığını, geleneksel narenciye festivalinin pandemi nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemediğini ifade eden Seçer, “Ümit ediyorum 2021 yılı sonbaharında tekrar kaldığı yerden bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca Uluslararası Turunçgil Sempozyumuna da Mersin bu yıl ev sahipliği yapacak. Önemli bir organizasyon. Dünya çapında turunçgil üretiminde iddialı ülkeler, üniversite hocaları ya da bu konuda dünya ticaretine konu ürünleri pazarlayan profesyonel insanların bir araya geleceği önemli bir çalışma olacağını düşünüyorum” dedi.

“Herkesi Mersin’in güzelliklerini görmeye davet ediyorum”

Mersin’in birçok etnik yapıya ve inanç grubuna ev sahipliği yaptığını, kentte Arap mutfağından Rum mutfağına kadar her türlü medeniyetin lezzetlerini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Seçer, Gastronomi Müzesi çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kentin tanıtımında kültür ve sanat kadar sporun da büyük önem taşıdığını kaydeden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü aracılığıyla birçok branşta genç yetenekleri yetiştirdiklerini anlattı. Seçer, “2021 yılını ‘sevgi ve iyileşme yılı’ olarak değerlendiriyorum. İnşallah umut ediyorum 2021 yılı ‘sevgi ve iyileşme yılı’ olur. Tabi her şeyden önemlisi herkesi Mersin'e, Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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