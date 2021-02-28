Seçer, 'Travel Turkey İzmir Fuarında Mersin'i tanıttı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Herkesi Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, 'Travel Turkey İzmir Fuarında Mersin'i tanıttı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Herkesi Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum"

İHA

Seçer, 'Travel Turkey İzmir Fuarında Mersin'i tanıttı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Herkesi Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin turizm değerlerini dünya ile buluşturan ve bu yıl pandemi dolayısıyla dijital ortamda gerçekleştirilen 'Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı. Fuarda, Mersin'in kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alandaki potansiyelini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Herkesi Mersin’e, Mersin’in güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen fuar, pandemi dolayısıyla dijital olarak gerçekleştirildi. Fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi il sunumunu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Mersin’in kültür, sanat, turizm, spor, gastronomi gibi birçok farklı alandaki potansiyelinden söz eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlarda hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.
“Mersin olağanüstü özelliklere sahip bir kent”
Mersin'in olağanüstü özelliklere sahip bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Aslında bir turizm kenti ama geldiğimiz noktada tam olarak turizm potansiyellerinin açığa çıkarıldığından söz edemeyiz. Oysa ki, muazzam bir sahil kenti. 320 kilometre kuş uçuşu sahili olan bir kent. İklim olarak Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir kent. Toros dağlarının eteklerinde, sırtını Toros dağlarına dayamış, muazzam doğa güzelliklerine sahip bir kentimiz. Bunun yanında tarihi, kültürel birikimleri olan bir kent. Bunları insanlığın hizmetine sunamıyoruz. Bu da bir realite. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin katkılarıyla bu değerleri, bu potansiyelleri açığa çıkaracağız. 9 turizm bölgemiz var. 8 'Mavi Bayrak' sahibi plajımız var. Bunun yanında birçok ören yerimiz var. Özellikle belediyemizin ilgilendiği, Mersin’in merkezinde bulunan Yumuktepe Ören Yerleri var. Orada arkeoloji çalışmaları devam ediyor. Ancak yeni yaptığımız bir proje ile orayı insanlığın hizmetine sunabiliriz diye düşündük ve çalışmalarımızı bu anlamda yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı.
“Mersin'in tanıtımına tesir etmek istiyoruz”
Mersin’i tanıtmanın yollarından bir tanesinin de kültüre ve sanata gerekli önemi vermek olduğunu kaydeden Seçer, “Biz de bu anlamda kültür ve sanat etkinliklerini önemsiyoruz. Önemli ve zengin bir tiyatro topluluğu oluşturduk. Türkiye'nin gerçekten yetenekli gençlerini Mersin'de topladık. Şu anda birçok oyun sergilemek üzere çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ancak pandemi koşulları bu oyunların halka açık sergilenmesini engelliyor. Radyo ve sosyal medya aracılığıyla tiyatrocularımız oyunlarını vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle paylaşma imkanı buluyor. Mersin'de kültür ve sanat etkinliklerini yoğunlaştırarak kentin tanıtımına tesir etmek istiyoruz. İnsanların Mersin’i görmesini istiyoruz, Mersin’i tanımasını istiyoruz" diye konuştu.
Mersin’in, uluslararası müzik festivaline ev sahipliği yaptığını, geleneksel narenciye festivalinin pandemi nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemediğini ifade eden Seçer, “Ümit ediyorum 2021 yılı sonbaharında tekrar kaldığı yerden bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca Uluslararası Turunçgil Sempozyumuna da Mersin bu yıl ev sahipliği yapacak. Önemli bir organizasyon. Dünya çapında turunçgil üretiminde iddialı ülkeler, üniversite hocaları ya da bu konuda dünya ticaretine konu ürünleri pazarlayan profesyonel insanların bir araya geleceği önemli bir çalışma olacağını düşünüyorum” dedi.
“Herkesi Mersin’in güzelliklerini görmeye davet ediyorum”
Mersin’in birçok etnik yapıya ve inanç grubuna ev sahipliği yaptığını, kentte Arap mutfağından Rum mutfağına kadar her türlü medeniyetin lezzetlerini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Seçer, Gastronomi Müzesi çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kentin tanıtımında kültür ve sanat kadar sporun da büyük önem taşıdığını kaydeden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü aracılığıyla birçok branşta genç yetenekleri yetiştirdiklerini anlattı. Seçer, “2021 yılını ‘sevgi ve iyileşme yılı’ olarak değerlendiriyorum. İnşallah umut ediyorum 2021 yılı ‘sevgi ve iyileşme yılı’ olur. Tabi her şeyden önemlisi herkesi Mersin'e, Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta çıkan yangında iş yeri kül oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta çıkan yangında iş yeri kül oldu
Mersin´de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi
YEREL HABERLER Mersin´de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi
Tarsus'ta bir kafe alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta bir kafe alevlere teslim oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Tarhan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Tarhan’ı ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Bozdağan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Bozdağan'ı ...
Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
Gültak: "Akdeniz'in imar sıkıntıları çözülecek" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yeşilçimen Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz'in imar sıkıntıları ...
Kanser hastası Berkay hayallerine kavuştu Mersin’de 1,5 yıldır kanserle savaşan 10 yaşındaki Berkay Kutup, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle hayallerine kavuştu. Başkan Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen minik Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı
YEREL HABERLER Kanser hastası Berkay hayallerine kavuştu Mersin’de ...
Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi Hamile olduğu öğrenilen anne Fatma Kuytul cenaze töreninde baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları ...
FREKANS A sergisi sona erdi
YEREL HABERLER FREKANS A sergisi sona erdi
Mezitli'de 3. taziye evi açıldı
YEREL HABERLER Mezitli'de 3. taziye evi açıldı
Mersin'de sivrisinek ve larvaya karşı yoğun mücadele
YEREL HABERLER Mersin'de sivrisinek ve larvaya karşı yoğun mücadele
Çocuklar hem oynadı hem çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar hem oynadı hem çevre temizliği yaptı
Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den satılıyor
YEREL HABERLER Daha önce yere dökülüyordu, şimdi kilosu 100 TL'den ...
Mezitlili kadınlar çiçek üretiyor
YEREL HABERLER Mezitlili kadınlar çiçek üretiyor
Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart şubat ayı ...
Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek ...
Kanser hastası Berkay'ın polis olma hayali gerçek oldu Mersinli kanser hastası minik Berkay, polis olma hayaline kavuştu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı
YEREL HABERLER Kanser hastası Berkay'ın polis olma hayali gerçek ...
Anne üzüntüden bayıldı, baba "evlatlarım" diye ağladı Mersin’de 2 küçük kardeş, evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti Küçük Ahmet Can ve Mehmet'in doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Anne üzüntüden bayıldı, baba "evlatlarım" diye ...
Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarsus'ta yangında 2 kardeş hayatını kaybetti/ Ek ...
Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarsus'ta, yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de ...
Tarsus'ta 2 kardeş yanarak öldü
YEREL HABERLER Tarsus'ta 2 kardeş yanarak öldü