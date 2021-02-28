Kızkalesi'nde altyapı çalışması sona erdi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce, önemli turizm merkezlerinden olan Kızkalesi Mahallesi’nde MersinAntalya yolu ile yolun kuzeyindeki havzanın yağmur sularının bölgeye verdiği zararları ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan yağmursuyu terfi merkezi imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sözleşme bedeli 2 milyon 993 bin lira olan yağmursuyu imalatları kapsamında yapılan toplam 133 metre uzunluğunda yağmursuyu menfezi ve terfi merkezi imalatları ile havzada toplanan yağmur sularının Mintan Deresine deşarjı sağlanıyor. MESKİ’nin çalışmaları sayesinde Kızkalesi Mahallesi’nde yağışın yoğun olduğu zamanlarda yaşanan su birikintisi ve taşkın gibi sorunların önüne geçildi.

“Çok şükür iş yerlerimiz sel felaketinden kurtulmuş oldu”

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kızkalesi geçmişte 2 sel felaketi yaşadı. Belediye Caddesinde biriken yağmur suyunun denize deşarjında çok sorun yaşıyorduk. İşyerlerinin birinci katlarını, zemin katlarını su basıyordu ve zarar görüyorduk. Başkanımıza bu sorunu ilettik. Başkanımız da sağ olsun hemen talimat verdi. Yaklaşık maliyeti 2.5 milyonun üzerindeki projeyi hayata geçirdiler. Şu an bu sistem

çalışmaya başladı. Çok şükür iş yerlerimiz sel felaketinden kurtulmuş oldu” dedi.

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