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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesinden iki günde 10 açılış

İHA

Tarsus Belediyesinden iki günde 10 açılış

Tarsus Belediyesinin, halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak ve temel sorunlarına çözüm olabilmek için başlattığı hizmet atağını, iki günde 10 açılış yaparak devam ettirdiği bildirildi. Hizmete kazandırılan tesisler arasında 4 doktor odası, 3 okuma salonu, 2 halk market ve bir taziye evinin bulunduğu kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halkın temel ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sunmak amacıyla gerçekleştirilen projelerin başında, halk marketler zinciri projesi geliyor. Belediye, halk market projesi ile hem küçük üreticiye destekte bulunuyor hem de kent merkezinde yaşayan dar gelirli vatandaşlara ekonomik ürünler sunuyor. Başta süt üreticileri olmak üzere küçük üretici ürününü değerinde satıyor, ödemesini peşin olarak alıyor. Dar gelirli vatandaşlar da halk marketin kadın kooperatifleri eliyle üretilen temiz, sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine oldukça ucuz fiyatlarla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm mahallelerde açılması planlanan halk marketler zincirinin bu ayağında Fahrettinpaşa ve Tekke mahallesinde olmak üzere 2 halk market açılarak halkın hizmetine sunuldu.
"Tarsus'a aydınlığı getireceğiz"
Eğiten, üreten, sağlıklı ve kültürlü bir kent olma gayesiyle projeler üreten Tarsus Belediyesi, Verimli, Barbaros ve Altaylılar mahallelerinde olmak üzere toplam 3 okuma salonu hizmete açtı. Kırsal mahallelerde ve kent merkezinde gerçekleştirdiği projeler ile Tarsus halkının sosyal yaşam standardını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Altaylılar Mahallesi'nde okuma salonu açılışında yaptığı konuşmada, "Halkımıza hizmet aşkıyla çalışmasını gerçekleştirdiğimiz sosyal tesisleri, doktor odalarını, muhtar odalarını ve halk marketleri açarken duyduğum heyecanı, misliyle okuma salonlarını açarken de duyuyorum. Nefreti hiçbir zaman nefretle yenemezsiniz ancak sevgiyle yenebilirsiniz. Bunların geçtiği tek yol okumak, daha fazla okumak. Gençlerimizin özellikle yargılamalarını değil her zaman sorgulamalarını istedim. Çünkü cehaleti, cahilliği elbette yenebiliriz ama gafleti asla yenemeyiz. Emin olun her okuma salonu açarken büyük bir gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü benim verdiğim çok önemli bir söz vardı, 'aydınlığı getireceğiz Tarsus’a demiştim ve bu vesileyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Altaylılar Okuma Salonunun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum “dedi.
Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde muayene olabilmek için uygun ortamları bulunmayan vatandaşların yaşadıkları problemlere çözüm sağlamak için onlara daha uygun ve hijyenik bir ortam oluşturmak amacıyla doktor muayene odaları oluşturuyor. Bu kapsamda tüm kırsal
mahallerde yapılması planlanan doktor odalarının bu ayağında Çiçekli, Çukurbağ, Hacıhamzalı ve Ardıçlı (Kenzin) olmak üzere toplam 4 doktor muayene odası açılışı gerçekleştirildi.
Ayrıca Tarsus Belediyesi tarafından hizmet atağı çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların temel ihtiyaçlarına acil çözümler sunmak amacıyla Akşemsettin Mahallesi’nde Merkez Taziye Evi hizmete açıldı. Yapılan açılış töreninde vatandaşlar dualar ederek hizmetlerinden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’a teşekkürlerini iletti.

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