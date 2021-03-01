Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde pompa gövdelerinin montajına başlandı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci güç ünitesinde yer alacak ana sirkülasyon pompa ünitelerinin küresel gövdelerinin montajına başlandı.

Montaj işlemi, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapım bölümü Atomenergomash'ın bir parçası olan AEM Technologies şirketinin Petrozavodsk şubesinde yapılıyor. Petrozavodskmash, sirkülasyon pompası teslimat setinde bulunan gövdelerin 4 yönlendirme aparatının da üretimini tamamlamıştı. Şirket bu işlemin ardından, imalatın bir sonraki aşamasına geçerek montaj çalışmalarına başladı. Bu işlemle ana sirkülasyon pompası ünitesinin gövdelerinde kaynak çalışmaları yapılacak. Ürünler daha sonra mekanik işleme girecek.

Ana sirkülasyon pompası ünitesinin gövdesi birinci sınıf bir güvenlik ürünü olma özelliğini taşıyor. Ana sirkülasyon pompası ünitesi, yaklaşık 160 atmosferlik bir basınç altında ve 300 santigrat derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta çalışarak, nükleer enerji santralinin soğutucusunu birincil devrede dolaştırıyor.

Bir güç ünitesi için üretilen ana sirkülasyon pompalama ünitesi gövdelerinin teslimat seti, sabitleme elemanlarına sahip dört küresel gövdeden ve ara parçalardan oluşuyor.

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