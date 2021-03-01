Mersin'de online asker mevlidi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de online asker mevlidi

DHA

Mersin'de online asker mevlidi


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde, vatani görevini yapmak için askere gidecek olan Alperen Şahpaz için online mevlit okutuldu.
Mersin Toroslar Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahpaz'ın oğlu Alperen Şahpaz için online asker mevlidi yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye eski Başkanı Hamit Tuna ile askerin yakınlarının katıldığı mevlit, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Avustralya'da yaşayan askerin kuzeni Yasin Göngör'ün online bağlantı ile Kuran-ı Kerim okuduğu mevlitte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz gence hayırlı tezkereler diledi. Mevlid-i Şerif'te, mesafelerin, gönüllerin bir olmasına engel olmadığı belirtildi.
Başkan Yılmaz, online mevlidin ardından vatani görevini yapacak olan Şahpaz'a, Toroslar Belediyesi olarak hazırlattıkları asker setini takdim ederek, heyecanını yürekten paylaştıklarını belirtti. Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, "Genç kardeşimiz Alperen'i vatani görevini yapmak üzere Toroslar'dan uğurluyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim görevini yapıp dönmesini diliyorum. Allah tüm askerlerimizin yolunu bahtını açık eylesin" diye konuştu.
Alperen Şahpaz da kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN
2021-03-01 11:47:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi mozaikler satılmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarihi mozaikler satılmadan ele geçirildi
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü / Ek ...
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik tablo ...
Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde pompa gövdelerinin montajına başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde pompa ...
Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kazanlı’da sorunları dinledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kazanlı’da ...
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü
Mersin'de 8 bin haneye 50 bin kez evde sağlık, bakım ve destek hizmeti
YEREL HABERLER Mersin'de 8 bin haneye 50 bin kez evde sağlık, bakım ...
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti Teknedekilerden biri kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi ...
Silifke’de çilek ihracatı başladı Serada hasadı yapılan çilekler, Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ve Ortadoğu’ya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Silifke’de çilek ihracatı başladı Serada hasadı ...
Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması
YEREL HABERLER Bilim insanlarından 'kanser aşısı' çalışması
Tarsus Belediyesinden iki günde 10 açılış
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden iki günde 10 açılış
Kızkalesi'nde altyapı çalışması sona erdi
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde altyapı çalışması sona erdi
Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi görüyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadın üretici kooperatiflerinin standı ilgi ...
Seçer, 'Travel Turkey İzmir Fuarında Mersin'i tanıttı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Herkesi Mersin'in güzelliklerini görmeye davet ediyorum"
YEREL HABERLER Seçer, 'Travel Turkey İzmir Fuarında Mersin'i ...
Tarsus'ta çıkan yangında iş yeri kül oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta çıkan yangında iş yeri kül oldu
Mersin´de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi
YEREL HABERLER Mersin´de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi
Tarsus'ta bir kafe alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta bir kafe alevlere teslim oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Tarhan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Tarhan’ı ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Bozdağan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başkan Bozdağan'ı ...
Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
Gültak: "Akdeniz'in imar sıkıntıları çözülecek" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yeşilçimen Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz'in imar sıkıntıları ...
Kanser hastası Berkay hayallerine kavuştu Mersin’de 1,5 yıldır kanserle savaşan 10 yaşındaki Berkay Kutup, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle hayallerine kavuştu. Başkan Yılmaz’a, en büyük hayalinin polis üniforması giyerek polis arabasına binmek olduğunu söyleyen minik Berkay’ın hayali gerçekleşirken, ilçede asayiş turuna bile çıktı
YEREL HABERLER Kanser hastası Berkay hayallerine kavuştu Mersin’de ...
Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi Hamile olduğu öğrenilen anne Fatma Kuytul cenaze töreninde baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları ...